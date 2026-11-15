Месец след обещанието за ремонт: Нов сигнал за опасните фуги на Околовръстното

Нов граждански сигнал за опасното състояние на надлеза на Софийския околовръстен път над булевард "Симеоновско шосе" беше разпространен в социалните мрежи на 14 ноември. Публикацията е придружена от видео, на което според автора се виждат сериозни повреди по пътната настилка и дилатационните фуги на съоръжението.

В сигнала се посочва, че проблемът съществува от години, а преминаването през участъка създава риск за безопасността на движението. Авторът описва дълбоки процепи, корозирали метални елементи и отворени кухини по пътното платно.

Според него в района могат да бъдат забелязани и множество изгубени автомобилни тасове, което той свързва с лошото състояние на настилката.

Новият сигнал идва близо месец след като беше обявено, че опасната фуга ще бъде ремонтирана. Към 15 ноември обаче няма потвърдена информация за приключили ремонтни дейности в компрометирания участък.

Надлезът е част от Южната дъга на Софийския околовръстен път, по която ежедневно преминават леки автомобили, автобуси и тежкотоварни камиони. Неравностите могат да причинят повреди по превозните средства, а опитите на водачите да ги избегнат създават предпоставки за опасни маневри.

Проблемът е известен на институциите от месеци. На 14 октомври Столична община съобщи, че е обработила над 50 преписки и граждански сигнала, свързани със състоянието на съоръжението. Само през септември и първите девет дни на октомври са били препратени 29 сигнала от граждани.

От Столична община уточняват, че надлезът е част от републиканската пътна мрежа и представлява изключителна държавна собственост. Отговорността за неговото управление, поддържане и ремонт е на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

На 9 октомври общината е изпратила поредно официално писмо до пътната агенция с настояване за незабавно обезопасяване на участъка и представяне на конкретен график за ремонтните дейности.

На 16 октомври регионалният министър Иван Шишков обяви, че опасната фуга ще бъде ремонтирана, но не посочи конкретен срок за изпълнението.

Въпреки подадените сигнали и отправените искания новата публикация в социалните мрежи показва, че гражданите продължават да изразяват притеснения за състоянието на съоръжението.

Към момента остава неясно кога ще бъдат извършени необходимите ремонтни дейности и какви временни мерки за обезопасяване на участъка ще бъдат предприети до окончателното отстраняване на проблема.