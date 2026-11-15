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Каримански предупреди за риск от фалит на „Топлофикация София“ при над 1,3 млрд. евро задължения

Каримански предупреди за риск от фалит на „Топлофикация София“ при над 1,3 млрд. евро задължения

Според члена на Управителния съвет на БНБ държавата и Столичната община трябва да изберат между приватизация, публично-частно партньорство и оздравителен план

Задълженията на „Топлофикация София“ вече надхвърлят 1,3 млрд. евро, а финансовото състояние на дружеството постепенно се влошава. За риск от фалит предупреди пред bTV Любомир Каримански, член на Управителния съвет на БНБ. По думите му натрупването на проблемите е постепенно, но последиците могат да се усетят внезапно.

Каримански определи състоянието на дружеството като „бомба със закъснител“ и призова държавата и Столичната община да потърсят общо решение. Той очерта три възможности – приватизация, публично-частно партньорство или оздравителен план.

Каримански поиска повече яснота за Бюджет 2027

Промяната на перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на България от положителна на стабилна е сериозно предупреждение, коментира Каримански по повод оценката на Standard & Poor’s. Самият рейтинг остава без промяна. Според него агенцията насочва вниманието към бюджетните разходи, изпълнението на поетите ангажименти и необходимостта от устойчиви приходи.

Каримански открои и задълбочаващия се дисбаланс между вноса и износа. Според него, ако българските производства не успеят да отговорят конкурентно на растящото потребление, дисбалансът ще се задълбочи, а стоките ще поскъпнат.

„Историята трябва да бъде разказана по-подробно и по-ясно. В момента тя е мъглява. Не може да се разбере какво точно ще направи правителството с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза“, коментира той.

По думите му икономиката вече работи на потенциала си, което ограничава ефекта на еднократните мерки върху структурното бюджетно салдо. Той постави и въпроса дали в бюджета са отчетени възможните последици от кризата в Ормузкия проток за цените на електроенергията в Европа и България, за торовете и за селското стопанство.

Какъв ще е ефектът от съкращенията в администрацията

Преди да съкрати планираните 5042 щатни бройки, правителството трябва да представи анализи по сектори и за всеки първостепенен разпоредител с бюджет, заяви Каримански. Според него в консолидираната фискална програма за 2027–2029 г. трябва да се види какъв ще е конкретният ефект от съкращенията. Той отбеляза, че темпът на растеж на разходите за персонал се забавя, докато общата сума продължава да се увеличава.

Каримански призова да се преразгледат и параграфи 6, 7 и 8 от преходните и заключителните разпоредби на бюджетния закон, свързани с възнагражденията в МВР, НСО и отбраната. Според него временното замразяване на заплатите отлага въпроса за бъдещите увеличения. Той поиска промени и в специализираните закони, така че възнагражденията да бъдат ясно отразени в бюджетните разходи за персонал.

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