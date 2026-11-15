Каримански предупреди за риск от фалит на „Топлофикация София“ при над 1,3 млрд. евро задължения

Задълженията на „Топлофикация София“ вече надхвърлят 1,3 млрд. евро, а финансовото състояние на дружеството постепенно се влошава. За риск от фалит предупреди пред bTV Любомир Каримански, член на Управителния съвет на БНБ. По думите му натрупването на проблемите е постепенно, но последиците могат да се усетят внезапно.

Каримански определи състоянието на дружеството като „бомба със закъснител“ и призова държавата и Столичната община да потърсят общо решение. Той очерта три възможности – приватизация, публично-частно партньорство или оздравителен план.

Каримански поиска повече яснота за Бюджет 2027

Промяната на перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на България от положителна на стабилна е сериозно предупреждение, коментира Каримански по повод оценката на Standard & Poor’s. Самият рейтинг остава без промяна. Според него агенцията насочва вниманието към бюджетните разходи, изпълнението на поетите ангажименти и необходимостта от устойчиви приходи.

Каримански открои и задълбочаващия се дисбаланс между вноса и износа. Според него, ако българските производства не успеят да отговорят конкурентно на растящото потребление, дисбалансът ще се задълбочи, а стоките ще поскъпнат.

„Историята трябва да бъде разказана по-подробно и по-ясно. В момента тя е мъглява. Не може да се разбере какво точно ще направи правителството с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза“, коментира той.

По думите му икономиката вече работи на потенциала си, което ограничава ефекта на еднократните мерки върху структурното бюджетно салдо. Той постави и въпроса дали в бюджета са отчетени възможните последици от кризата в Ормузкия проток за цените на електроенергията в Европа и България, за торовете и за селското стопанство.

Какъв ще е ефектът от съкращенията в администрацията

Преди да съкрати планираните 5042 щатни бройки, правителството трябва да представи анализи по сектори и за всеки първостепенен разпоредител с бюджет, заяви Каримански. Според него в консолидираната фискална програма за 2027–2029 г. трябва да се види какъв ще е конкретният ефект от съкращенията. Той отбеляза, че темпът на растеж на разходите за персонал се забавя, докато общата сума продължава да се увеличава.

Каримански призова да се преразгледат и параграфи 6, 7 и 8 от преходните и заключителните разпоредби на бюджетния закон, свързани с възнагражденията в МВР, НСО и отбраната. Според него временното замразяване на заплатите отлага въпроса за бъдещите увеличения. Той поиска промени и в специализираните закони, така че възнагражденията да бъдат ясно отразени в бюджетните разходи за персонал.