Любомир Каримански: Държавният дълг покрива дефицити, вместо да развива икономиката

Предложеният държавен бюджет за 2027 г. не дава достатъчно яснота как правителството ще осъществи планираните реформи и ще овладее нарастващите публични разходи. Това заяви членът на Управителния съвет на Българската народна банка Любомир Каримански пред БНТ.

"В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза има някакви усилия за реформи, но липсва яснота за самите проекти", посочи той.

Според Каримански правителството трябва да представи подробни анализи за отделните сектори, за да стане ясно как са изчислени заложените в бюджета средства и какви резултати се очакват от реформите.

"Добре е правителството да публикува задълбочени секторни анализи, за да се види на каква основа са изградени реформите и как са обосновани числата в бюджета", допълни той.

Каримански обърна внимание и на разходите за заплати в публичния сектор. По думите му обещаното съкращаване на персонала с 10% не се отразява достатъчно ясно в бюджетните разчети, които вместо това показват увеличаване на разходите.

Той настоя Министерството на финансите да представи конкретни данни за очакваните икономии.

Членът на Управителния съвет на БНБ предупреди и за рисковете пред бюджетния дефицит, като подчерта, че касовото изпълнение не показва всички финансови ангажименти на държавата.

Каримански посочи и разминаване между прогнозите на правителството и БНБ за инвестициите в основен капитал.

"Не е редно да продължаваме с лошата практика дългът да не се инвестира в развитието на икономиката", заяви той.

Според него държавният дълг трябва да се използва за инвестиции, които повишават производителността на труда и конкурентоспособността, вместо да покрива натрупани дефицити в различни системи.

По отношение на данъчните промени Каримански подкрепи актуализирането на данъчните оценки на имотите, като посочи, че приближаването им до пазарните стойности би осигурило допълнителни приходи за общините.

Тези средства според него могат да бъдат насочени към изграждане и поддръжка на инфраструктура, включително водоснабдяване и канализация.

"Финансовата зима е изпълнена с трудности и още предизвикателства", заключи Любомир Каримански.