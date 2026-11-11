Любомир Дацов: Невъзможно е държавата да събере 800 млн. евро от данъка "свръхпечалба"

Държавата няма да успее да събере планираните 800 млн. евро от данъка "свръхпечалба", приет днес на първо четене от Народното събрание. Това прогнозира бившият заместник-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов в ефира на NOVA NEWS.

Според него реалните приходи от новия налог няма да надхвърлят 211 млн. евро, тъй като българската икономика не генерира достатъчно големи печалби.

"Това си е чисто спекулиране, невъзможно е да бъде събрана такава сума. Изчисленията показват, че печалбата трябва да скочи с няколко пъти, за да се стигне до тези заветни 800 млн. евро", коментира Дацов.

Икономистът предупреди, че основният въпрос пред държавата остава овладяването на бюджетния дефицит и начинът, по който това ще бъде постигнато.

По думите му е важно дали България ще успее да осигури устойчив икономически растеж, или "пак ще си останем с икономика, която ще разчита на инфлацията".

Дацов разкритикува управляващите за недостатъчните мерки за ограничаване на публичните разходи, като определи подхода им като "игра на ръба на бръснача".

Според него няма гаранция, че правителството ще постигне необходимата бюджетна консолидация.

Членът на Фискалния съвет обясни, че дефицитът може да бъде финансиран чрез нов държавен дълг или приватизация, но управляващите очевидно не възнамеряват да използват втория вариант.

"Изглежда, че второто не искат да го правят. Ето защо планират някакви капитализации, т.е. увеличаване на капитала на определени държавни предприятия, затова е предвиден този по-висок дълг", поясни Дацов.

Той посочи още, че един от основните недостатъци на Бюджет 2027 е липсата на видими реформи, които да осигурят дългосрочна устойчивост на публичните финанси.