Образователният министър призна за формални обучения при квалификацията на учителите

"В част от обученията за повишаване на квалификацията на българските учители се наблюдава формализъм." Това призна министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на заседание на парламентарната комисия по образованието и науката.

Министърът отговори на въпроси на депутатите Фатима Йълдъс от ДПС и Елисавета Белобрадова от "Демократична България", свързани с качеството и контрола върху квалификационните обучения.

"Продължаващата квалификация на българските учители има огромна роля, но няма да скрия, че имаме и проблеми", заяви Вълчев.

По думите му вътрешноинституционалната квалификация позволява обученията да бъдат съобразени със специфичните потребности на училищата и отделните региони.

По-сериозни проблеми обаче се наблюдават при част от обученията, за които се присъждат квалификационни кредити и професионално-квалификационни степени.

"Колкото и да е полезна, виждаме, че има формализъм при провеждане на част от обученията, при които се присъждат кредити и различни професионално-квалификационни степени", посочи министърът.

Той съобщи, че Министерството на образованието и науката вече е започнало анализ на темите, по които се провеждат квалификационните обучения.

"Ще се опитаме да ги ориентираме към най-наболелите проблеми в образователната ни система, за да помагат те действително на българските учители", обясни Вълчев.

Регионалните управления на образованието са получили задача да съберат информация за организациите, които провеждат подобни обучения, както и за квалификационните дейности в отделните области.

"Това е сложен процес и сме възложили на Регионалните управления на образованието да се събере информация за конкретните области - за организациите, които извършват такъв тип квалификация", заяви министърът.

Вълчев подчерта, че повишаването на ефективността на обученията и разширяването на възможностите за професионално развитие ще останат приоритет за образователното министерство.

Според него всеки български учител трябва да има ясен път за професионално развитие и да получава постоянна подкрепа за усъвършенстване на уменията си.

По време на заседанието Елисавета Белобрадова постави и въпроса за въвеждането на по-ефективни механизми за контрол, прозрачност и отчетност при квалификацията на педагогическите специалисти.