Новини
Търси
Подкаст
Общество

Образователният министър призна за формални обучения при квалификацията на учителите

Образователният министър призна за формални обучения при квалификацията на учителите
БТА

Георги Вълчев обяви проверка на темите и организациите, които провеждат обучения за педагогическите специалисти

"В част от обученията за повишаване на квалификацията на българските учители се наблюдава формализъм." Това призна министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на заседание на парламентарната комисия по образованието и науката.

Министърът отговори на въпроси на депутатите Фатима Йълдъс от ДПС и Елисавета Белобрадова от "Демократична България", свързани с качеството и контрола върху квалификационните обучения.

"Продължаващата квалификация на българските учители има огромна роля, но няма да скрия, че имаме и проблеми", заяви Вълчев.

По думите му вътрешноинституционалната квалификация позволява обученията да бъдат съобразени със специфичните потребности на училищата и отделните региони.

По-сериозни проблеми обаче се наблюдават при част от обученията, за които се присъждат квалификационни кредити и професионално-квалификационни степени.

"Колкото и да е полезна, виждаме, че има формализъм при провеждане на част от обученията, при които се присъждат кредити и различни професионално-квалификационни степени", посочи министърът.

Той съобщи, че Министерството на образованието и науката вече е започнало анализ на темите, по които се провеждат квалификационните обучения.

"Ще се опитаме да ги ориентираме към най-наболелите проблеми в образователната ни система, за да помагат те действително на българските учители", обясни Вълчев.

Регионалните управления на образованието са получили задача да съберат информация за организациите, които провеждат подобни обучения, както и за квалификационните дейности в отделните области.

"Това е сложен процес и сме възложили на Регионалните управления на образованието да се събере информация за конкретните области - за организациите, които извършват такъв тип квалификация", заяви министърът.

Вълчев подчерта, че повишаването на ефективността на обученията и разширяването на възможностите за професионално развитие ще останат приоритет за образователното министерство.

Според него всеки български учител трябва да има ясен път за професионално развитие и да получава постоянна подкрепа за усъвършенстване на уменията си.

По време на заседанието Елисавета Белобрадова постави и въпроса за въвеждането на по-ефективни механизми за контрол, прозрачност и отчетност при квалификацията на педагогическите специалисти.

Още по темата

Георги Вълчев: Всяка подкрепа за изкуствата има измерения десетилетия напред

Георги Вълчев: Всяка подкрепа за изкуствата има измерения десетилетия напред

Георги Вълчев обяви серия промени в образованието: Нови учебни програми, оценяване и прием в гимназиите

Георги Вълчев обяви серия промени в образованието: Нови учебни програми, оценяване и прием в гимназиите

Проф. Георги Вълчев: Почти съм уверен, че образованието ще бъде приоритет в бюджета за 2027 г.

Проф. Георги Вълчев: Почти съм уверен, че образованието ще бъде приоритет в бюджета за 2027 г.

Проф. Георги Вълчев: Връщането на останките на цар Самуил е исторически момент

Проф. Георги Вълчев: Връщането на останките на цар Самуил е исторически момент

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Румънският шофьор твърди, че не е спирал преди удара

Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Румънският шофьор твърди, че не е спирал преди удара

Обрат в разследването на убийството на Илиян Филипов: Възможно е друг да е натиснал спусъка

Обрат в разследването на убийството на Илиян Филипов: Възможно е друг да е натиснал спусъка

Кабинетът прие пълна забрана на рекламата на хазарт и по-високи такси за операторите

Кабинетът прие пълна забрана на рекламата на хазарт и по-високи такси за операторите

Любомир Дацов: Невъзможно е държавата да събере 800 млн. евро от данъка "свръхпечалба"

Любомир Дацов: Невъзможно е държавата да събере 800 млн. евро от данъка "свръхпечалба"

Облачно и ветровито утре, жълт код в 22 области

Облачно и ветровито утре, жълт код в 22 области

Водещи

Саудитска Арабия е прехванала три крилати ракети на хутите

Саудитска Арабия е прехванала три крилати ракети на хутите

  • Преди 3 минути
Тордарсон преди мача с България: Не трябва да позволяваме те да диктуват играта

Тордарсон преди мача с България: Не трябва да позволяваме те да диктуват играта

  • Преди 4 минути
Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Румънският шофьор твърди, че не е спирал преди удара

Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Румънският шофьор твърди, че не е спирал преди удара

  • Преди 9 минути
Борис Бонев пред ТАРАЛЕЖ: Държавата ограбва софиянци чрез лихвите на "Топлофикация"

Борис Бонев пред ТАРАЛЕЖ: Държавата ограбва софиянци чрез лихвите на "Топлофикация"

  • Преди 19 минути
България започна с шест гола срещу Гибралтар по пътя към Евро 2027

България започна с шест гола срещу Гибралтар по пътя към Евро 2027

  • Преди 19 минути
Буря в Португалия приземи самолети и затвори училища

Буря в Португалия приземи самолети и затвори училища

  • Преди 19 минути
Обрат в разследването на убийството на Илиян Филипов: Възможно е друг да е натиснал спусъка

Обрат в разследването на убийството на Илиян Филипов: Възможно е друг да е натиснал спусъка

  • Преди 21 минути
Марко Рубио и китайският външен министър са провели "положителен и конструктивен" разговор

Марко Рубио и китайският външен министър са провели "положителен и конструктивен" разговор

  • Преди 30 минути
Кабинетът прие пълна забрана на рекламата на хазарт и по-високи такси за операторите

Кабинетът прие пълна забрана на рекламата на хазарт и по-високи такси за операторите

  • Преди 32 минути
Александър Александров-Алвеша пое отбор от Втора лига

Александър Александров-Алвеша пое отбор от Втора лига

  • Преди 36 минути
Иран заплаши да удари американски бази в Европа

Иран заплаши да удари американски бази в Европа

  • Преди 38 минути
Любомир Дацов: Невъзможно е държавата да събере 800 млн. евро от данъка "свръхпечалба"

Любомир Дацов: Невъзможно е държавата да събере 800 млн. евро от данъка "свръхпечалба"

  • Преди 41 минути
България започна с убедителна победа над Хърватия по пътя към Евробаскет 2027

България започна с убедителна победа над Хърватия по пътя към Евробаскет 2027

  • Преди 51 минути
Русия изключва всякаква размяна на територии за мир с Украйна

Русия изключва всякаква размяна на територии за мир с Украйна

  • Преди 53 минути
Образователният министър призна за формални обучения при квалификацията на учителите

Образователният министър призна за формални обучения при квалификацията на учителите

  • Преди 1 час