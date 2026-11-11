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България започна с убедителна победа над Хърватия по пътя към Евробаскет 2027

България започна с убедителна победа над Хърватия по пътя към Евробаскет 2027
Facebook/ Bulgarian Basketball Federation

Борислава Христова поведе “лъвиците” с 28 точки

Женският национален отбор на България по баскетбол победи Хърватия с 91:74 в първия си мач от втория етап на квалификациите за Евробаскет 2027. Срещата се игра в “Арена СамЕлион” в Самоков.

Възпитаничките на Таня Гатева започнаха колебливо и изостанаха с 6:11, но успяха да обърнат резултата и спечелиха първата четвърт с 25:22. В началото на втория период преднината им достигна десет точки при 32:22, а на почивката България водеше с 42:35.

След подновяването на играта “лъвиците” увеличиха аванса си до 15 точки. Преди последната четвърт домакините имаха преднина от 67:59, а в заключителните минути не позволиха на съперничките си да застрашат успеха им и затвориха мача при 91:74.

Най-резултатна за България беше Борислава Христова с 28 точки, пет борби и една асистенция. Калия Хилсман добави 24 точки, девет борби и пет асистенции.

За Хърватия Ивана Дойкич завърши с 20 точки, четири борби и шест асистенции, а Андрияна Цвиткович записа 14 точки и четири борби.

Следващият мач на България е на 14 ноември срещу Испания, която започна този етап от квалификациите с победа над Чехия със 73:71.

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