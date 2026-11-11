Подменят над 2 километра електропровод край Шабла, над 1800 потребители ще бъдат облагодетелствани

Над 1800 потребители в община Шабла се очаква да получат по-надеждно електрозахранване след подмяната на амортизирани елементи от електроразпределителната мрежа. Това съобщиха от "Електроразпределение Север", което извършва ремонтни дейности по над 2300 метра въздушен електропровод средно напрежение.

Ремонтът обхваща участък от електропровода "Блатница", захранван от подстанция Шабла, в отклонението към село Крапец.

В рамките на проекта ще бъдат подменени 90 конзоли, 150 изолатора и над 2300 метра електропроводник. Съществуващите съоръжения са амортизирани вследствие на продължителното въздействие на соления и влажен морски въздух, характерен за района.

От дружеството посочват, че основната цел на инвестицията е да се намали броят на авариите и да се подобри качеството на електрозахранването.

В ремонтните дейности участват екипи и специализирана техника от мрежовите райони Шабла, Балчик и Каварна към Регионалния обслужващ център Добрич – Силистра.

Проектът е част от инвестиционната програма на "Електроразпределение Север" за 2026 г., насочена към модернизиране на електроразпределителната мрежа в Североизточна България.

Припомняме, че през юни 2025 г. компанията съобщи за други мащабни инвестиции в района на Каварна. Тогава бяха изградени три нови електропроводни трасета с обща дължина над 10 километра в селищното образувание "Топола", както и беше подменена подземна кабелна линия в града.

Очаква се настоящият ремонт край Шабла да ограничи прекъсванията на електрозахранването и да повиши устойчивостта на мрежата при неблагоприятни метеорологични условия.