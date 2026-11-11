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Заради предписание на здравните власти: Два дни без занятия в столично училище

Заради предписание на здравните власти: Два дни без занятия в столично училище
Стопкадър

119. СУ ще остане без ученици на 12 и 13 ноември заради задължителни хигиенни и противоепидемични мерки

Учениците от 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ в столичния район „Изгрев“ няма да имат занятия на 12 и 13 ноември (четвъртък и петък). Двата дни са обявени за неучебни, съобщиха от Столичната община.

Решението е разпоредено със заповед на кмета на София Васил Терзиев, издадена след предписание на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ). Причината е необходимостта от извършване на задължителни хигиенни и противоепидемични дейности, предприети след проверка на здравните власти.

От общината уточняват, че за предприетата мярка е информирано и Регионалното управление на образованието - София-град.

Припомняме, че директорът на училището Диян Стаматов, който е и председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета, настоя присъственото обучение временно да бъде преустановено заради проблеми с отоплението. В публикация във Facebook той посочи, че сградата е без парно вече четири дни, а от предходния ден е прекъснато и електрозахранването.

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