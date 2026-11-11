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Локомотив Пловдив продължава кампанията за спасението на клуба

Локомотив Пловдив продължава кампанията за спасението на клуба
Facebook/ Сдружение Магията На Пловдив

Дарителските билети са на цена от 10 евро

Кампанията за спасяването на Локомотив Пловдив продължава и по време на паузата за националните отбори. От клуба напомниха на привържениците, че могат да подкрепят “черно-белите” чрез закупуване на специални дарителски билети.

Цената на всеки билет е 10 евро, а събраните средства са предназначени за издръжката на представителния отбор. Билетите се предлагат онлайн, в партньорските вериги, както и на касата пред сградата на Община Пловдив.

“Нека заедно продължим това, което започнахме. Нека направим така, че системата да прегрее от интерес към ценните хартийки. Клубът и момчетата го заслужават”, призоваха от Локомотив.

От клуба приканиха феновете да споделят снимки с дарителските си билети. Желаещите могат да подкрепят отбора и чрез банков превод по посочената от “черно-белите” сметка.

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