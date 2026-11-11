Иван Шишков: Няма проблеми с маркировката и пътното платно на АМ "Тракия" в района на трагедията

"По първоначални данни няма проблеми с пътната маркировка и състоянието на настилката в участъка на автомагистрала "Тракия", където при тежките верижни катастрофи на 10 ноември загинаха 11 души". Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на блицконтрол в ресорната парламентарна комисия.

"Първоначалните данни, които аз имам, които бяха споменати включително и от колегите от Агенция "Пътна инфраструктура", са, че в този участък на магистралата няма проблеми нито с маркировката, нито със състоянието на пътното платно", посочи министърът.

Изказването му идва след една от най-тежките пътни трагедии в България през последните години. Припомняме, че на 10 ноември в района на Ямбол станаха две верижни катастрофи, при които загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени.

Сред основните обстоятелства, които разследващите изясняват, са силно ограничената видимост заради гъстата мъгла, скоростта на автомобилите и действията на водачите непосредствено преди сблъсъците.

Шишков подчерта, че трагедията показва необходимостта магистралите да бъдат оборудвани с интелигентни транспортни системи за ранно предупреждение при опасни условия.

Според него изграждането на съвременна пътна инфраструктура трябва да върви успоредно с внедряването на технологии, които своевременно да информират водачите за рискове като намалена видимост, катастрофи и други препятствия.

"Въпреки трагедията на магистрала "Тракия", мисля, че и всички експерти, които коментираха днес, се обединяваме около това, че най-безопасното шофиране е по магистрали", заяви регионалният министър.

По думите му за повишаване на пътната безопасност е необходимо не само довършването на магистралната мрежа, но и оборудването ѝ със съвременни средства за сигнализация.

По време на изслушването Шишков представи и основните приоритети за развитието на пътната инфраструктура в страната.

Той определи автомагистрала "Хемус" като абсолютен приоритет за държавата. Сред останалите ключови проекти посочи скоростния път Видин - Ботевград, автомагистрала "Черно море", транспортния коридор Русе - Маказа и тунела под Петрохан.

Министърът открои и необходимостта от окончателното завършване на автомагистрала "Струма".

Според Шишков развитието на пътната мрежа и въвеждането на системи за ранно предупреждение трябва да се превърнат в основни инструменти за предотвратяване на подобни тежки инциденти в бъдеще.