Новини
Търси
Подкаст
Общество

Иван Шишков: Няма проблеми с маркировката и пътното платно на АМ "Тракия" в района на трагедията

Иван Шишков: Няма проблеми с маркировката и пътното платно на АМ "Тракия" в района на трагедията
БТА

Регионалният министър настоя за изграждане на интелигентни системи, които да предупреждават шофьорите за опасности на пътя

"По първоначални данни няма проблеми с пътната маркировка и състоянието на настилката в участъка на автомагистрала "Тракия", където при тежките верижни катастрофи на 10 ноември загинаха 11 души". Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на блицконтрол в ресорната парламентарна комисия.

"Първоначалните данни, които аз имам, които бяха споменати включително и от колегите от Агенция "Пътна инфраструктура", са, че в този участък на магистралата няма проблеми нито с маркировката, нито със състоянието на пътното платно", посочи министърът.

Изказването му идва след една от най-тежките пътни трагедии в България през последните години. Припомняме, че на 10 ноември в района на Ямбол станаха две верижни катастрофи, при които загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени.

Сред основните обстоятелства, които разследващите изясняват, са силно ограничената видимост заради гъстата мъгла, скоростта на автомобилите и действията на водачите непосредствено преди сблъсъците.

Шишков подчерта, че трагедията показва необходимостта магистралите да бъдат оборудвани с интелигентни транспортни системи за ранно предупреждение при опасни условия.

Според него изграждането на съвременна пътна инфраструктура трябва да върви успоредно с внедряването на технологии, които своевременно да информират водачите за рискове като намалена видимост, катастрофи и други препятствия.

"Въпреки трагедията на магистрала "Тракия", мисля, че и всички експерти, които коментираха днес, се обединяваме около това, че най-безопасното шофиране е по магистрали", заяви регионалният министър.

По думите му за повишаване на пътната безопасност е необходимо не само довършването на магистралната мрежа, но и оборудването ѝ със съвременни средства за сигнализация.

По време на изслушването Шишков представи и основните приоритети за развитието на пътната инфраструктура в страната.

Той определи автомагистрала "Хемус" като абсолютен приоритет за държавата. Сред останалите ключови проекти посочи скоростния път Видин - Ботевград, автомагистрала "Черно море", транспортния коридор Русе - Маказа и тунела под Петрохан.

Министърът открои и необходимостта от окончателното завършване на автомагистрала "Струма".

Според Шишков развитието на пътната мрежа и въвеждането на системи за ранно предупреждение трябва да се превърнат в основни инструменти за предотвратяване на подобни тежки инциденти в бъдеще.

Още по темата

Министър Шишков: АПИ е натрупала над 700 милиона евро задължения за две години

Министър Шишков: АПИ е натрупала над 700 милиона евро задължения за две години

Николай Нанков към Иван Шишков: Лош ти е хороскопът за тапите на "Хемус"

Николай Нанков към Иван Шишков: Лош ти е хороскопът за тапите на "Хемус"

Иван Шишков: Одитът на Сметната палата е анатомия на управлението на ГЕРБ

Иван Шишков: Одитът на Сметната палата е анатомия на управлението на ГЕРБ

Шишков обяви мащабни планове за 2027 г.: 200 км нови пътища и проектиране на още 1300 км

Шишков обяви мащабни планове за 2027 г.: 200 км нови пътища и проектиране на още 1300 км

Иван Шишков: Цената за участъка от "Струма" е определена при правителството на Росен Желязков

Иван Шишков: Цената за участъка от "Струма" е определена при правителството на Росен Желязков

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Румънският шофьор твърди, че не е спирал преди удара

Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Румънският шофьор твърди, че не е спирал преди удара

Обрат в разследването на убийството на Илиян Филипов: Възможно е друг да е натиснал спусъка

Обрат в разследването на убийството на Илиян Филипов: Възможно е друг да е натиснал спусъка

Кабинетът прие пълна забрана на рекламата на хазарт и по-високи такси за операторите

Кабинетът прие пълна забрана на рекламата на хазарт и по-високи такси за операторите

Любомир Дацов: Невъзможно е държавата да събере 800 млн. евро от данъка "свръхпечалба"

Любомир Дацов: Невъзможно е държавата да събере 800 млн. евро от данъка "свръхпечалба"

Образователният министър призна за формални обучения при квалификацията на учителите

Образователният министър призна за формални обучения при квалификацията на учителите

Водещи

Саудитска Арабия е прехванала три крилати ракети на хутите

Саудитска Арабия е прехванала три крилати ракети на хутите

  • Преди 2 минути
Тордарсон преди мача с България: Не трябва да позволяваме те да диктуват играта

Тордарсон преди мача с България: Не трябва да позволяваме те да диктуват играта

  • Преди 3 минути
Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Румънският шофьор твърди, че не е спирал преди удара

Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Румънският шофьор твърди, че не е спирал преди удара

  • Преди 8 минути
Борис Бонев пред ТАРАЛЕЖ: Държавата ограбва софиянци чрез лихвите на "Топлофикация"

Борис Бонев пред ТАРАЛЕЖ: Държавата ограбва софиянци чрез лихвите на "Топлофикация"

  • Преди 18 минути
България започна с шест гола срещу Гибралтар по пътя към Евро 2027

България започна с шест гола срещу Гибралтар по пътя към Евро 2027

  • Преди 18 минути
Буря в Португалия приземи самолети и затвори училища

Буря в Португалия приземи самолети и затвори училища

  • Преди 18 минути
Обрат в разследването на убийството на Илиян Филипов: Възможно е друг да е натиснал спусъка

Обрат в разследването на убийството на Илиян Филипов: Възможно е друг да е натиснал спусъка

  • Преди 20 минути
Марко Рубио и китайският външен министър са провели "положителен и конструктивен" разговор

Марко Рубио и китайският външен министър са провели "положителен и конструктивен" разговор

  • Преди 29 минути
Кабинетът прие пълна забрана на рекламата на хазарт и по-високи такси за операторите

Кабинетът прие пълна забрана на рекламата на хазарт и по-високи такси за операторите

  • Преди 31 минути
Александър Александров-Алвеша пое отбор от Втора лига

Александър Александров-Алвеша пое отбор от Втора лига

  • Преди 35 минути
Иран заплаши да удари американски бази в Европа

Иран заплаши да удари американски бази в Европа

  • Преди 37 минути
Любомир Дацов: Невъзможно е държавата да събере 800 млн. евро от данъка "свръхпечалба"

Любомир Дацов: Невъзможно е държавата да събере 800 млн. евро от данъка "свръхпечалба"

  • Преди 40 минути
България започна с убедителна победа над Хърватия по пътя към Евробаскет 2027

България започна с убедителна победа над Хърватия по пътя към Евробаскет 2027

  • Преди 50 минути
Русия изключва всякаква размяна на територии за мир с Украйна

Русия изключва всякаква размяна на територии за мир с Украйна

  • Преди 52 минути
Образователният министър призна за формални обучения при квалификацията на учителите

Образователният министър призна за формални обучения при квалификацията на учителите

  • Преди 59 минути