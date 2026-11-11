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16 психолози на МВР са помогнали на пострадалите след катастрофите на АМ „Тракия“

16 психолози на МВР са помогнали на пострадалите след катастрофите на АМ „Тракия“
БТА

Психологическа подкрепа са получили и полицаите, пожарникарите и спасителите, участвали в спасителните операции

Общо 16 служители на Института по психология на МВР са участвали в оказването на помощ след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, съобщиха от вътрешното министерство. При двете произшествия, в които са участвали 86 превозни средства, загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени.

Първа психологическа помощ на пострадалите и близките на загиналите са оказвали експерти от специализираните лаборатории в Пловдив и Бургас, както и от Центъра за специализирана полицейска подготовка в Пазарджик. Подкрепа са получили и полицейските служители, пожарникарите и спасителите, участвали в работата на терен след трагедията, уточняват от МВР.

Психологическата подкрепа е насочена към ограничаване на последиците от стреса и подпомагане на възстановяването след преживени травматични събития. Сред основните задачи на психолозите от института са намесата при критични ситуации и оказването на съдействие на служителите на МВР за преодоляване на последствията от участието им в тежки инциденти, посочват от министерството.

След приключването на спасителните операции специалистите са провели индивидуални срещи със служителите, за да им окажат необходимата психологическа подкрепа. Работата им ще продължи и през следващите два дни в Бургас, Ямбол и Сливен.

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