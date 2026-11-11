Сигнал до МВР: Искали пари за освобождаване на автомобили от катастрофите на АМ "Тракия" от паркинг на Динко Вълев
Браншови съюз "Пътна помощ" сезира вътрешния министър Иван Демерджиев за предполагаеми нарушения при съхранението на катастрофиралите превозни средства
От собственици на автомобили, пострадали при тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" на 10 ноември, са били поискани пари, за да получат обратно превозните си средства. Това се твърди в писмо на председателя на Браншови съюз "Пътна помощ" Димитър Михайлов до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.
Според изложеното в сигнала, след тежките произшествия катастрофиралите автомобили са били транспортирани до паркинг, посочен от полицията, за да бъде разчистена магистралата.
В писмото се твърди, че паркингът е собственост на Динко Вълев от Ямбол, а от част от собствениците впоследствие са били поискани суми за освобождаване на превозните средства.
Пред Actualno председателят на браншовата организация Димитър Михайлов потвърждава автентичността на писмото и обяснява, че представители на съюза са били потърсени от участници в катастрофите, чиито товарни и лекотоварни автомобили са били извозени от мястото на инцидента.
"Те са изпратили днес пътна помощ и реално са поискани от тях пари, за да си освободят колите и вероятно тези пари отиват при този господин. На нас никой директно не ни е искал пари. Информацията, която имаме, е от хора, на които са автомобилите", заявява Михайлов.
Той уточнява, че организацията не е получавала пряко искания за плащане, а информацията идва от собствениците на засегнатите превозни средства.
По думите му вече са подадени сигнали до компетентните институции, като се очаква Министерството на вътрешните работи да извърши необходимите проверки.