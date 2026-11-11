Кръводарителската вълна след трагедията на „Тракия“ препълни центъра по хематология

Националният център по трансфузионна хематология временно е достигнал капацитета си за прием на кръв след безпрецедентната вълна от желаещи да дарят в подкрепа на пострадалите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

От центъра призоваха доброволците, които планират да дарят кръв, да го направят през следващата седмица, за да има достатъчно време за обработка на вече събраните количества.

Вълната от съпричастност след трагедията продължи и днес. В различни градове на страната се образуваха опашки от хора, готови да помогнат на пострадалите.

Стотици граждани откликнаха на призивите за доброволно кръводаряване. От Националния център по трансфузионна хематология обясниха, че приемането на кръв не приключва с даряването. Всяка кръвна единица трябва да премине през задължителни проверки, лабораторни изследвания и последваща преработка, преди да бъде допусната за медицинско използване.

„Всяка кръвна единица трябва да премине през необходимите проверки. Следват лабораторни изследвания и последваща преработка. Едва след това кръвта може да бъде съхранявана при необходимите условия“, посочват от НЦТХ.

Специалистите подчертават, че тези процеси изискват време и не могат да бъдат ускорявани за сметка на безопасността. Необходимо е и правилно разпределение на постъпилите количества, за да се избегне натрупването на кръвни продукти, които впоследствие могат да бъдат бракувани.

Важно е да се знае, че кръводаряването не е необходимо единствено при извънредни ситуации. Болниците имат постоянна нужда от кръв и кръвни продукти за лечение на пациенти с тежки травми, при операции и при различни спешни състояния.

Затова призивът на специалистите е желаещите да помогнат да не се отказват от намерението си, а да планират кръводаряването си за следващата седмица.

От Националния център по трансфузионна хематология изразиха благодарност към всички граждани за огромната съпричастност, отзивчивост и готовност да помогнат в тежкия момент.