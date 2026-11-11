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Обрат по делото "Бургазлиев": Никола остава зад решетките

Обрат по делото "Бургазлиев": Никола остава зад решетките

Апелативният съд в Бургас отмени решението за домашен арест на обвиняемия за тежкия инцидент с АТВ, при който загина 35-годишна жена, а детето ѝ пострада тежко

Никола Бургазлиев остава в ареста, след като Апелативният съд в Бургас отмени решението на Окръжния съд за промяна на мярката му за неотклонение от "задържане под стража" в "домашен арест", съобщава bTV.

На 29 октомври Окръжният съд в Бургас постанови Бургазлиев да бъде освободен под домашен арест с електронно наблюдение. Решението беше взето след година и три месеца, прекарани в ареста.

Според мотивите на първоинстанционния съд не е съществувала опасност обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление.

Решението предизвика недоволство и притеснения сред близките на пострадалите, които поставиха под въпрос промяната в преценката на магистратите.

Адвокатът на семейството изрази несъгласие с мотивите на съда, като попита защо само месец по-рано е била отчетена опасност Бургазлиев да се укрие, а впоследствие тази опасност вече не е била установена.

Защитникът на близките постави под съмнение и ефективността на електронното наблюдение при домашен арест. По думите му съдът се е произнасял 12 пъти по мярката за неотклонение на обвиняемия.

Никола Бургазлиев е обвинен във връзка с тежкия инцидент с АТВ през август 2025 г., при който загина 35-годишната Христина, а четиригодишният ѝ син Марти получи тежки увреждания.

При изследването на кръвните проби на обвиняемия е установено наличие на марихуана.

С решението на Апелативния съд в Бургас мярката за неотклонение "задържане под стража" остава в сила.

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