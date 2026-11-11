Бомбени заплахи по имейл доведоха до евакуацията на 300 училища в Италия

Най-малко 300 училища в Италия бяха евакуирани днес след получаването на идентични бомбени заплахи по електронната поща. Това съобщи италианският министър на образованието Джузепе Валдитара, цитиран от Ройтерс.

По думите му сигналите са засегнали около 300 учебни заведения, като броят им може да нарасне. След получаването на заплахите учениците са били изведени от сградите и отведени на безопасни места под надзора на училищния персонал.

„След общонационалната тревога за бомбени заплахи искаме да ви уведомим, че всички ученици са отведени на безопасно място и остават под надзора на училищни служители“, се казва в съобщение до родителите на едно от училищата в Рим.

Италианската полиция разследва случая. Според правителствен източник, запознат с разследването, заплашителните имейли са били изпратени от името на човек, представящ се като „Михаил Андропов, лидер на Вилаета Мизогинистан“.

Същият предполагаем автор е поел отговорност и за бомбени заплахи, изпратени миналия петък до медии в Ирландия и България.

При извършените проверки италианските власти не са открили доказателства за достоверността на заплахите. Според правителствен източник става въпрос за стратегия, целяща да предизвика обществена тревога и безпокойство.

Случаят се развива на фона на засилващите се опасения в Европа от хибридни заплахи. През последните месеци подобни инциденти засегнаха различни обекти и услуги, включително супермаркети, кръвни банки, въздушния транспорт и медии.

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви в социалните мрежи, че заплахите не представляват реална опасност и че полицията и останалите компетентни институции следят ситуацията.

Мелони обяви също, че ще председателства среща в централата на правителството, на която ще бъдат обсъдени развитието на случая и координацията на последващите действия.