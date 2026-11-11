ЦСКА увековечи първите си шампиони с паметник пред “Българска армия”

ЦСКА отдаде почит на първите си шампиони с паметник пред новия стадион “Българска армия”. Монументът е разположен пред сектор А и увековечава един от най-значимите моменти в историята на клуба - спечелването на първата шампионска титла през 1948 година.

Скулптурната композиция пресъздава легендарната снимка, на която капитанът Нако Чакмаков държи трофея, вдигнат на ръце от своите съотборници. Кадърът остава символ на първия голям успех на “червените”.

ЦСКА достига до върха още в годината на създаването си. Титлата е спечелена след драматичен успех над Левски, а отборът записва първата страница от шампионската история на клуба.

Паметникът вече посреща привържениците пред обновения стадион в Борисовата градина. Той напомня за футболистите, поставили началото на успехите на ЦСКА, и свързва новия дом на отбора с неговата история.