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Москва предлага договори за взаимно ненападение с отделни държави от НАТО

Москва предлага договори за взаимно ненападение с отделни държави от НАТО
АР/БТА

Това заяви високопоставеният дипломат от руското външно министерство Алексей Добринин

Русия допуска възможността да сключи споразумения за ненападение с отделни държави членки на НАТО като част от нова архитектура за сигурност в Европа. Това заяви високопоставеният дипломат от руското външно министерство Алексей Добринин, цитиран от Ройтерс.

Предложенията бяха представени на фона на продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украйна и обсъжданията за бъдещия ред на сигурност на европейския континент.

Главният руски преговарящ Владимир Медински заяви, че въпросът за новата европейска архитектура за сигурност е бил сред основните теми на двудневните разговори в Абу Даби. Преговорите бяха възобновени тази седмица за първи път от февруари, но той не разкри подробности за постигнатото или обсъденото.

Междувременно Добринин представи няколко възможни модела за бъдещи споразумения в областта на сигурността. Първият предвижда създаването на колективен отбранителен съюз или сключването на двустранни договори за взаимна помощ, подобни на споразуменията на Русия с Беларус и Северна Корея.

Вторият вариант включва политически договорености, според които страните няма да оказват помощ на противниците на другата страна в случай на агресия. Като пример дипломатът посочи споразумението между Москва и Техеран.

Третата възможност е сключването на двустранни договори за взаимно ненападение.

„Подобни споразумения биха могли да бъдат сключени, наред с други неща, с отделни държави членки на НАТО, които впоследствие биха получили и допълнителни индивидуални гаранции за сигурност от Руската федерация“, заяви Добринин по време на конференция, чийто запис беше публикуван онлайн.

Предложението идва на фона на различията между европейските държави и САЩ относно последователността на преговорите за сигурността в Европа.

Част от европейските политици настояват, че обсъждането на бъдещата архитектура за сигурност трябва да започне едва след постигането на напредък в уреждането на войната в Украйна, включително прекратяване на огъня.

Вашингтон обаче вече даде сигнали, че е отворен за разговори по въпроса.

 
 
 

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