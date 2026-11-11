Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

Шестнайсет от пострадалите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" продължават да се лекуват в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен. Това съобщи пред "Таралеж" директорът на лечебното заведение д-р Васислав Петров.

По думите му към тази сутрин в болницата са се лекували 18 пострадали от катастрофите, като двама от тях вече са изписани в добро състояние.

"Двама сме изписали вече в добро състояние. Шестнайсет остават. Четири са в реанимация, един е в тежко състояние, всички други са стабилни", заяви д-р Петров.

Директорът коментира и продължаващата кръводарителска кампания на фона на изявлението на здравния министър Катя Ивкова, че към момента няма недостиг на кръв за пострадалите.

"Още вчера каза жената. Имаше кръв, аз не казвам, че е нямало кръв. Това е наша инициатива на болницата. По този начин все пак винаги има нужда от кръв. За нас да няма, на другите болници ще трябва", обясни той.

Д-р Петров подчерта, че инициативата на лечебното заведение продължава и гражданите могат да даряват кръв в кръвния център.

"Ние не сме обявили нова, просто тази инерция, която има, нека да използваме хората да дарят кръв", допълни директорът.

Припомняме, че на 10 ноември две тежки верижни катастрофи на АМ "Тракия" край Ямбол отнеха живота на 11 души. В сблъсъците, станали в района на пътен възел "Зимница", участваха общо 86 превозни средства. Гъстата мъгла и силно ограничената видимост са сред основните обстоятелства, които се разследват във връзка с трагедията.

Според последните официално обобщени данни на Министерството на здравеопазването от 10 ноември общо 51 души са били настанени в лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас, а 13 са били в тежко състояние.

Заради мащаба на катастрофите и големия брой ранени лечебни заведения отправиха призиви за кръводаряване. Въпреки че необходимите количества кръв за лечението са осигурени, инициативите продължават, за да бъдат подпомогнати и други пациенти, нуждаещи се от кръвопреливане.

В памет на загиналите 11 ноември е обявен за ден на национален траур.