Надал призова за промяна в ранглистата на АТП и разкритикува дългите турнири

Рафаел Надал предложи промяна в начина, по който се формира световната ранглиста на АТП. Носителят на 22 титли от Големия шлем смята, че класиране, основано на резултатите от последните две години, би дало повече свобода на тенисистите и време за възстановяване при контузии.

“Система за класиране, базирана на резултати през последните две години, а не само на една, би дала на играчите малко повече свобода в решенията им. Освен това, в случай на контузия, те биха имали повече време за възстановяване, без риск от бързо падане в ранглистата”, заяви Надал, цитиран от Punto de Break.

Бившият световен номер 1 разкритикува и удължаването на продължителността на повечето турнири от сериите “Мастърс” до около две седмици. Според него това решение е било грешка.

Испанецът изрази мнение, че повече турнири на клей и трева биха могли да намалят броя на травмите. Той призна, че като действащ състезател му е било трудно да защитава тази позиция, тъй като тя е можела да бъде възприета като опит да се възползва от силната си игра на тези настилки.

“Не познавам много професионални спортове, които се състезават на твърди настилки. В тениса играем през повечето време на кортове, които, меко казано, са много тежки за тялото и ставите. И след това плащаме за това с последствията”, добави Надал.