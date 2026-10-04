Надал отново на корта в звездно шоу с Анди Мъри

Рафаел Надал отново усети състезателната тръпка близо две години след последната си поява на корта. Испанецът участва в демонстративния турнир Rafa Nadal Academy Slam, организиран по повод 10-годишнината на неговата академия в Манакор.

Събитието събра редица големи имена от близкото минало на тениса, а над 2000 зрители проследиха мачовете в празнична атмосфера.

Отборът на Надал включваше Карлос Моя, Давид Ферер и Ришар Гаске. Срещу тях се изправи тимът на Анди Мъри с Марат Сафин, Доминик Тийм и Фабио Фонини.

Турнирът се проведе изцяло с мачове на двойки и завърши с победа с 4:3 за селекцията на Надал.

Надал не скри удовлетворението си от развитието на академията през последното десетилетие.

„Да стигнем дотук и да изградим това място от нулата е повод за огромно удовлетворение. Вложен е много труд от толкова много хора“, заяви испанецът пред Movistar+.

„Да отпразнуваме 10-годишнината с тези велики шампиони от историята на нашия спорт е нещо много специално“, добави той.

Надал обясни, че форматът на двойки е бил избран, за да бъде събитието по-динамично и забавно, без участниците да се нуждаят от специална подготовка.

По време на церемонията Анди Мъри благодари на своя дългогодишен съперник за поканата.

„Имаш невероятно място тук. Всички деца са изключителни късметлии да тренират в подобна академия“, заяви шотландецът.

„Беше фантастично да посетя музея и да си припомня всичко, което си постигнал. Въпреки че бяхме съперници, беше специално да погледнем назад към тези моменти“, добави Мъри.

Надал отговори с шега за новата страст на британеца.

„Може би следващия път можем да организираме голф събитие, за да имаш шанс. Знам, че тренираш много повече от мен“, каза с усмивка испанецът.

Завръщането на Надал на корта се превърна в кулминацията на празника, а легендата демонстрира познатата си енергия, придружена от много усмивки и закачки.