Пол Скоулс посочи къде би заиграл Холанд при изпадане на Манчестър Сити
Легендата на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс смята, че Ерлинг Холанд може да премине в Барселона, ако Манчестър Сити бъде изваден от Висшата лига.
Скоулс беше попитан къде вижда бъдещето на норвежкия нападател при евентуално изпадане на “гражданите”. Според него голмайсторът би се насочил към каталунския гранд, въпреки че може да си го представи и с екипа на големия му съперник Реал Мадрид.
“Барселона. Въпреки че прилича на футболист за Реал Мадрид. Мога лесно да си го представя с екипа на Реал Мадрид, но той ще отиде в Барса”, заяви Скоулс.
Темата за бъдещето на Холанд е свързана с обвиненията срещу Манчестър Сити за финансови нарушения. Клубът оспорва обвиненията, а коментарът на бившия английски национал разглежда възможен изход при евентуална тежка санкция.
Норвежецът има дългосрочен договор със Сити до юни 2034 година, подписан през януари 2025-а. Според предоставената информация в контракта няма освобождаващи клаузи.
В разговора се включи и друг бивш футболист на Манчестър Юнайтед - Ники Бът, който коментира ролята на бащата на нападателя Алф-Инге Холанд. “Бих се изненадал, ако баща му вече не е подготвил нещо някъде”, каза той.