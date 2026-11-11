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Преговорите между Украйна и Русия приключиха с размяна на военнопленници

Преговорите между Украйна и Русия приключиха с размяна на военнопленници
АП/БТА

Mежду Москва и Киев липсва доверие, констатираха посредниците от САЩ

Двудневните мирни преговори между Русия и Украйна в столицата на Обединените арабски емирства приключиха с първия значим дипломатически пробив от девет месеца насам. Двете воюващи страни постигнаха споразумение за голямо освобождаване на военнопленници, съобщиха преговарящите екипи.

Въпреки този успех, американските посредници признаха, че между Москва и Киев липсва доверие, а сериозните разногласия – най-вече по териториалните въпроси – остават нерешени.

Дипломатическа совалка между Москва и Киев

Основна роля в разговорите изигра специалният пратеник на САЩ Джаред Къшнър (зет на американския президент Доналд Тръмп). Той подчерта, че посредниците се опитват да намерят балансирано решение, което да зачита интересите и на двете страни, за да се сложи край на най-големия военен конфликт в Европа след Втората световна война. Къшнър изрази увереност пред агенция „Ройтерс“, че път към мира съществува, но остана реалист за трудностите.

„Реалността е, че в момента между страните няма доверие, което е очаквано след подобен конфликт“, заяви Къшнър.

Той потвърди, че по време на срещите в ОАЕ са били засегнати и най-чувствителните теми. „В някои области виждаме възможности за компромис, в други са необходими допълнителни разговори, но смятам, че това беше много добра стъпка“, допълни американският пратеник, описвайки териториалните спорове като най-сложния възел за разплитане.

В опит да се преодолее задънената улица, преговорите се пренасочват на най-високо ниво. Още в четвъртък Джаред Къшнър и другият американски пратеник Стив Уиткоф заминават за Москва за директна среща с руския президент Владимир Путин. На нея ще бъде обсъдено евентуалното разширяване на преговорния формат. Веднага след това американската делегация ще отпътува за Ирландия, където ще проведе разговори с украинския президент Володимир Зеленски.

Сблъсък на позиции: Търси се място за Европа на масата

Украйна отхвърля настояването на Кремъл да отстъпи изцяло контрола над източната област Донбас в замяна на прекратяване на огъня. Поради тази причина американските дипломати се опитват да изместят фокуса към по-прагматични теми, като следвоенните гаранции за сигурност и икономическото възстановяване на Украйна.

Украинският главен преговарящ Давид Арахамия определи разговорите в Абу Даби като изключително тежки, тъй като руската делегация е пристигнала със „строги инструкции“. Въпреки това той отчете „добър импулс“ за постигане на решение преди края на годината. Арахамия допълни, че бъдещият процес трябва да бъде многостранен и задължително да включва европейски представители, а не да остава в тристранен формат (САЩ-Украйна-Русия).

До момента обаче руската страна блокира участието на Брюксел. Ръководителят на руските преговарящи Владимир Медински заяви, че има разбирателство по определени точки, но изрази сериозни резерви към включването на Европа. „Не е ясно какво би могла да обсъжда Москва с Европейския съюз, тъй като Брюксел не е представил нови предложения“. В същото време държавната агенция ТАСС цитира позиция на Кремъл, според която Путин остава формално отворен за контакти с ЕС.

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