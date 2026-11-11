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Тони Кроос не вярва в шансовете на Барселона за Шампионската лига

Тони Кроос не вярва в шансовете на Барселона за Шампионската лига
АП/БТА

Германецът вижда слабости в защитата на каталунците

Легендата на Реал Мадрид Тони Кроос се усъмни, че Барселона може да спечели Шампионската лига с настоящия си стил на игра. Според бившия полузащитник отборът на Ханзи Флик трябва да се справя по-добре в защита, особено срещу силни съперници.

“С техния настоящ стил на игра ми е много трудно да си представя как Барса ще спечели Шампионската лига. В елиминациите срещаш противници, които се защитават изключително добре и не ти позволяват да практикуваш обичайната си игра. В тези ситуации трябва да знаеш и как да се защитаваш”, заяви Кроос в своя подкаст.

Германецът смята, че слабостите на каталунците се забелязват и в края на срещите. “След 75-ата минута се вижда, че всички са по-уморени, но те не променят начина, по който затварят пространствата”, добави той.

Въпреки критиките Кроос похвали Ламин Ямал за представянето му при победата на Барселона с 2:1 над Атлетико Мадрид.

“Първите 25 минути на Ламин Ямал срещу Атлетико Мадрид бяха абсолютно изключителни. Всяка опасна атака на Барса сякаш идваше от него. Той сам създаваше предимства, елиминираше противници и си осигуряваше шансове благодарение на индивидуалния си талант”, каза Кроос.

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