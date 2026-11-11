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Учени разработиха кръвен тест, който следи рака на белия дроб без биопсия

Учени разработиха кръвен тест, който следи рака на белия дроб без биопсия
ТПС/БТА

Новият подход се фокусира върху микроскопични фрагменти, отделяни в кръвта при загиването на клетките

Нов метод за кръвни изследвания, разработен от израелски и американски учени, обещава по-точно проследяване на рака на белия дроб и персонализиране на лечението, предава израелската агенция ТПС, цитирана от БТА. 

За разлика от масовите течни биопсии, които търсят ДНК мутации, тази технология установява кои гени са активни в самите ракови клетки. Това улеснява лекарите при проследяването на болестта и оценката на терапията, без да се налагат инвазивни и трудни за изпълнение тъканни биопсии.

Ракът на белия дроб остава водещата причина за смъртност от онкологични заболявания в света, като през 2022 г. са регистрирани 2,5 милиона нови случая и 1,8 милиона починали. Тъй като туморите често се променят бързо или се завръщат след първоначалното лечение, редовното вземане на нови тъканни проби е силно затруднено. Международният изследователски екип, създал алтернативното решение, се ръководи от проф. Нир Фридман и д-р Гавриел Фиалкоф от Еврейския университет "Хадаса" в Израел, в сътрудничество с д-р Нобуюки Такахаши и д-р Аниш Томас от Националния институт по онкология на САЩ (част от НИЗ).

Новият подход се фокусира върху микроскопични фрагменти, отделяни в кръвта при загиването на клетките. Те съдържат ДНК участъци, свързани с белтъци (хистони), чиито химични изменения разкриват кои гени са били активни в изходната клетка. Чрез специализирания метод за генетичен анализ cfChIP-seq учените разбират как точно клетките използват генетичната информация, като за целта е необходим едва един милилитър кръвна плазма. В рамките на проучването са анализирани 441 проби от пациенти с дребноклетъчен рак на белия дроб, хора с други онкологични заболявания и здрави доброволци.

Разработената от екипа система за оценка показва директна връзка между молекулярните нива в кръвта и размера на тумора, установен с образни изследвания. След проведено лечение показателите спадат, съответствайки на свиването на туморната маса, докато по-високите стойности се свързват с по-кратка преживяемост на пациентите.

Методът успешно улавя и различните молекулярни подтипове на рака на белия дроб, които реагират различно на терапиите. Тъй като кръвта съдържа материал от целия организъм, този тест дава много по-пълна обща картина за развитието на болестта в сравнение с традиционната биопсия, която предоставя информация само за едно конкретно място. Авторите на изследването обаче подчертават, че са необходими допълнителни проучвания, преди новият подход да навлезе официално в клиничната практика.

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