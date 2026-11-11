Новини
Търси
Подкаст
Свят

Сблъсъци с полицията и блокирана Испания: Масова стачка заради цените на жилищата

Сблъсъци с полицията и блокирана Испания: Масова стачка заради цените на жилищата
АП/БТА

Движението на метрото в Мадрид и Барселона бе драстично ограничено

Испания беше парализирана от първата си обща стачка от 2012 г. насам, свикана в знак на масов протест срещу недостъпните жилища в страната, предава „Ройтерс“.

Въпреки проливните дъждове и бурните ветрове от циклоните „Чарлз“ и „Бруна“, работници и сдружения на наематели блокираха ключови градове. Напрежението ескалира по-малко от три седмици преди предсрочните парламентарни избори на 29 ноември.

Стачката, подкрепена от водещите синдикати UGT и CCOO, доведе до сериозен спад от 10% в потреблението на ток. Спрени бяха заводи на „Фолксваген“ в Навара и „Сеат“ в Барселона, а по данни на профсъюзите участието в пристанищата и автотранспорта достигна 90%. Движението на метрото в Мадрид и Барселона бе драстично ограничено, а в столицата се стигна до сблъсъци. Полицията използва лютив спрей срещу стачни пикети в „Меркамадрид“ и квартал „Карабанчел“, при което 13 души пострадаха, а един бе арестуван.

Социалното недоволство избухна след седмици на палаткови лагери, провокирани от смъртта на 87-годишна жена при принудително изселване в Мадрид. Премиерът Педро Санчес свика вота в края на месеца именно след като парламентът бламира законите му за ограничаване на наемите. Сега той се надява жилищната криза да измести дебатите от корупционните скандали в обкръжението му и скорошната тежка влакова катастрофа, макар Социалистическата партия все още да изостава в анкетите.

Кризата се корени в остър недостиг на пазара. По данни на Централната банка на Испания в страната липсват 750 000 жилища, като дефицитът ще надхвърли милион до 2028 г. Според Младежкия съвет средният наем от 1176 евро вече поглъща рекордните 98,7% от месечната заплата на един млад човек.

„На 36 години съм и все още не мога да се изнеса и да живея самостоятелно. Наемите продължават да растат, цените на жилищата също се покачват и това просто е непосилно“, споделя Хесус Гонсалес, ИТ специалист в мадридска болница.

От бизнес средите обаче критикуват протестите. Анхела де Мигел, заместник-председател на конфедерацията на работодателите CEOE, заяви пред обществената телевизия TVE, че стачката е контрапродуктивна и вреди на малкия бизнес. Според нея правилното решение изисква масово строителство и орязване на имотните данъци, които през последното десетилетие са оскъпили новото строителство с цели 40%.

Още по темата

Айфеловата кула не е на тези, които уринират под нея

Айфеловата кула не е на тези, които уринират под нея

Оставка в Испания заради влаковите катастрофи

Оставка в Испания заради влаковите катастрофи

24-часова обща стачка обявиха двата най-големи синдиката в Испания

24-часова обща стачка обявиха двата най-големи синдиката в Испания

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Саудитска Арабия е прехванала три крилати ракети на хутите

Саудитска Арабия е прехванала три крилати ракети на хутите

Буря в Португалия приземи самолети и затвори училища

Буря в Португалия приземи самолети и затвори училища

Марко Рубио и китайският външен министър са провели "положителен и конструктивен" разговор

Марко Рубио и китайският външен министър са провели "положителен и конструктивен" разговор

Иран заплаши да удари американски бази в Европа

Иран заплаши да удари американски бази в Европа

Русия изключва всякаква размяна на територии за мир с Украйна

Русия изключва всякаква размяна на територии за мир с Украйна

Водещи

Любомир Каримански: Държавният дълг покрива дефицити, вместо да развива икономиката

Любомир Каримански: Държавният дълг покрива дефицити, вместо да развива икономиката

  • Преди 3 минути
Саудитска Арабия е прехванала три крилати ракети на хутите

Саудитска Арабия е прехванала три крилати ракети на хутите

  • Преди 7 минути
Тордарсон преди мача с България: Не трябва да позволяваме те да диктуват играта

Тордарсон преди мача с България: Не трябва да позволяваме те да диктуват играта

  • Преди 8 минути
Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Румънският шофьор твърди, че не е спирал преди удара

Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Румънският шофьор твърди, че не е спирал преди удара

  • Преди 13 минути
Борис Бонев пред ТАРАЛЕЖ: Държавата ограбва софиянци чрез лихвите на "Топлофикация"

Борис Бонев пред ТАРАЛЕЖ: Държавата ограбва софиянци чрез лихвите на "Топлофикация"

  • Преди 23 минути
България започна с шест гола срещу Гибралтар по пътя към Евро 2027

България започна с шест гола срещу Гибралтар по пътя към Евро 2027

  • Преди 23 минути
Буря в Португалия приземи самолети и затвори училища

Буря в Португалия приземи самолети и затвори училища

  • Преди 23 минути
Обрат в разследването на убийството на Илиян Филипов: Възможно е друг да е натиснал спусъка

Обрат в разследването на убийството на Илиян Филипов: Възможно е друг да е натиснал спусъка

  • Преди 25 минути
Марко Рубио и китайският външен министър са провели "положителен и конструктивен" разговор

Марко Рубио и китайският външен министър са провели "положителен и конструктивен" разговор

  • Преди 34 минути
Кабинетът прие пълна забрана на рекламата на хазарт и по-високи такси за операторите

Кабинетът прие пълна забрана на рекламата на хазарт и по-високи такси за операторите

  • Преди 36 минути
Александър Александров-Алвеша пое отбор от Втора лига

Александър Александров-Алвеша пое отбор от Втора лига

  • Преди 40 минути
Иран заплаши да удари американски бази в Европа

Иран заплаши да удари американски бази в Европа

  • Преди 42 минути
Любомир Дацов: Невъзможно е държавата да събере 800 млн. евро от данъка "свръхпечалба"

Любомир Дацов: Невъзможно е държавата да събере 800 млн. евро от данъка "свръхпечалба"

  • Преди 45 минути
България започна с убедителна победа над Хърватия по пътя към Евробаскет 2027

България започна с убедителна победа над Хърватия по пътя към Евробаскет 2027

  • Преди 55 минути
Русия изключва всякаква размяна на територии за мир с Украйна

Русия изключва всякаква размяна на територии за мир с Украйна

  • Преди 57 минути