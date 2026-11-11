Сблъсъци с полицията и блокирана Испания: Масова стачка заради цените на жилищата

Испания беше парализирана от първата си обща стачка от 2012 г. насам, свикана в знак на масов протест срещу недостъпните жилища в страната, предава „Ройтерс“.

Въпреки проливните дъждове и бурните ветрове от циклоните „Чарлз“ и „Бруна“, работници и сдружения на наематели блокираха ключови градове. Напрежението ескалира по-малко от три седмици преди предсрочните парламентарни избори на 29 ноември.

Стачката, подкрепена от водещите синдикати UGT и CCOO, доведе до сериозен спад от 10% в потреблението на ток. Спрени бяха заводи на „Фолксваген“ в Навара и „Сеат“ в Барселона, а по данни на профсъюзите участието в пристанищата и автотранспорта достигна 90%. Движението на метрото в Мадрид и Барселона бе драстично ограничено, а в столицата се стигна до сблъсъци. Полицията използва лютив спрей срещу стачни пикети в „Меркамадрид“ и квартал „Карабанчел“, при което 13 души пострадаха, а един бе арестуван.

Социалното недоволство избухна след седмици на палаткови лагери, провокирани от смъртта на 87-годишна жена при принудително изселване в Мадрид. Премиерът Педро Санчес свика вота в края на месеца именно след като парламентът бламира законите му за ограничаване на наемите. Сега той се надява жилищната криза да измести дебатите от корупционните скандали в обкръжението му и скорошната тежка влакова катастрофа, макар Социалистическата партия все още да изостава в анкетите.

Кризата се корени в остър недостиг на пазара. По данни на Централната банка на Испания в страната липсват 750 000 жилища, като дефицитът ще надхвърли милион до 2028 г. Според Младежкия съвет средният наем от 1176 евро вече поглъща рекордните 98,7% от месечната заплата на един млад човек.

„На 36 години съм и все още не мога да се изнеса и да живея самостоятелно. Наемите продължават да растат, цените на жилищата също се покачват и това просто е непосилно“, споделя Хесус Гонсалес, ИТ специалист в мадридска болница.

От бизнес средите обаче критикуват протестите. Анхела де Мигел, заместник-председател на конфедерацията на работодателите CEOE, заяви пред обществената телевизия TVE, че стачката е контрапродуктивна и вреди на малкия бизнес. Според нея правилното решение изисква масово строителство и орязване на имотните данъци, които през последното десетилетие са оскъпили новото строителство с цели 40%.