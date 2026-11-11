Турция изрази съболезнования на България за загиналите на АМ "Тракия"; турски гражданин е сред пострадалите

В изявление на турското МВнР се казва , че при катастрофата е пострадал един турски гражданин, като няма опасност за живота му.

Министерството на външните работи на Турция изрази съболезнования на България за загиналите при верижните катастрофи на АМ „Тракия“.

„С дълбока тъга научихме за загиналите хора в следствие на катастрофи край Ямбол на 10 ноември. Изказваме съболезнования на българския народ и близките на загиналите и пожелаваме бързо оздравяване на пострадалите“, пише в съобщението.

От Министерството на външните работи на Турция съобщиха посочиха, че при катастрофата е пострадал един турски гражданин и Посолството на Република Турция следи от близо развитието на ситуацията.

Съболезнования за трагедията в България изразиха и дружествата на изселниците от България, включително изселническото дружество Балгьоч-Измир.