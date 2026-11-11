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Турция изрази съболезнования на България за загиналите на АМ "Тракия"; турски гражданин е сред пострадалите

Турция изрази съболезнования на България за загиналите на АМ "Тракия"; турски гражданин е сред пострадалите
БТА

Няма опасност за живота на турския гражданин

Министерството на външните работи на Турция изрази съболезнования на България за загиналите при верижните катастрофи на АМ „Тракия“. 

В изявление на турското МВнР се казва, че при катастрофата е пострадал един турски гражданин, като няма опасност за живота му.

С дълбока тъга научихме за загиналите хора в следствие на катастрофи край Ямбол на 10 ноември. Изказваме съболезнования на българския народ и близките на загиналите и пожелаваме бързо оздравяване на пострадалите“, пише в съобщението.

От Министерството на външните работи на Турция съобщиха посочиха, че при катастрофата е пострадал един турски гражданин и Посолството на Република Турция следи от близо развитието на ситуацията.

Съболезнования за трагедията в България изразиха и дружествата на изселниците от България, включително изселническото дружество Балгьоч-Измир.

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