Турция изрази съболезнования на България за загиналите на АМ "Тракия"; турски гражданин е сред пострадалите
Няма опасност за живота на турския гражданин
Министерството на външните работи на Турция изрази съболезнования на България за загиналите при верижните катастрофи на АМ „Тракия“.
В изявление на турското МВнР се казва, че при катастрофата е пострадал един турски гражданин, като няма опасност за живота му.
„С дълбока тъга научихме за загиналите хора в следствие на катастрофи край Ямбол на 10 ноември. Изказваме съболезнования на българския народ и близките на загиналите и пожелаваме бързо оздравяване на пострадалите“, пише в съобщението.
От Министерството на външните работи на Турция съобщиха посочиха, че при катастрофата е пострадал един турски гражданин и Посолството на Република Турция следи от близо развитието на ситуацията.
Съболезнования за трагедията в България изразиха и дружествата на изселниците от България, включително изселническото дружество Балгьоч-Измир.