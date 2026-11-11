Европейският парламент почете с минута мълчание жертвите от катастрофата на „Тракия“

Двудневното пленарно заседание на Европейския парламент в Брюксел започна с минута мълчание, с която евродепутатите почетоха паметта на загиналите при поредица от тежки инциденти на континента, предава БТА. Сред тях бе и вчерашната трагична катастрофа на българската магистрала "Тракия".

Председателят на ЕП Роберта Мецола се обърна към залата с думите: „От името на ЕП поднасяме най-дълбоки съболезнования на семействата и близките на загиналите. Благодарим на спасителните и лекарските екипи, работили неуморно на мястото на инцидента, както и на всички отзовали се кръводарители.“

В рамките на възпоменанието Мецола отдаде почит и на жертвите, загубили живота си при стрелбата в Краков, както и при железопътната катастрофа в Испания.

В знак на солидарност с обявения в България ден на национален траур, флаговете на Европейския съюз и на страната ни пред сградите на европейските институции в Брюксел и Страсбург бяха свалени наполовина.