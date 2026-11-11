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Директорът на 112 за трагедията на "Тракия": Нямахме сигнали от граждани, че в района има мъгла

Директорът на 112 за трагедията на "Тракия": Нямахме сигнали от граждани, че в района има мъгла
МВР

Димитров разказа, че първият сигнал от катастрофите на аутобана е получен от системата eCall в 7:01 сутринта

В нашата система нямаме постъпили сигнали от граждани, че в района има мъгли и че движението създава предпоставки за пътнотранспортно произшествие. Това заяви в ефира на бТВ Красимир Димитров, директор на национална система 112, спрямо трагедията на АМ „Тракия“.

Той уточни как работи системата, когато такъв сигнал бива подаван.

„Веднага, когато има такъв сигнал от граждани за предпоставка за пътнотранспортно произшествие на магистралата или че е затруднено движението в даден участък, ние предаваме електронния картон към службите за спешно реагиране. Това означава, че полицията веднага праща патрул на място с цел ограничаване на движението в този район. Също така уведомяваме Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за това нещо, както и останалите служби. Ако има пътнотранспортно произшествие в този участък, също предаваме картона към службите за спешно реагиране“.

Димитров разказа, че първият сигнал от трагедията на АМ „Тракия“ е получен от eCall в 7:01 сутринта. „Тя автоматично подава информация, че има пътнотранспортно произшествие. Когато водачът не може да разговаря, сигналът идва автоматично при нас в Националната система 112. Той поясни, че eCall е  електронен картон, който пристига с GPS координати и точното място на случващото се. Вторият сигнал от пътнотранспорното произшествие е пристигнал три минути по-късно. „След това започна лавина от десетки сигнали за това произшествие, чрез които получихме допълнителна информация за ситуацията. Нея веднага я предавахме към полицията, пожарната и Спешна помощ“, добави гостът.

Димитров допълни, че „тук по-важното е да се знае, че чрез системата на телефон 112 се скъсява времето за реакция, тъй като електронният картон идва при нас по електронен път, ние информираме абсолютно всички служби едновременно“.

Затова бързите действия само няколко минути след това на Областните дирекции на МВР в Ямбол, Бургас и Сливен бяха моментални, разказа експертът. „Имахме полицаи, които да спрат движението с цел да не предотвратим повече жертви в този инцидент, така че те бързо направиха обходни маршрути“.

Гостът отбеляза и бързата реакция на Центъра за спешна медицинска помощ към Министерството на здравеопазването и пожарната. Димитров се е обадил и на вътрешния министър Демерджиев, за да го информира за трагедията.

Красимир Димитров изказа благодарност към спасителните екипи, които, по думите му, са направили чудеса от храброст, за да могат да стигнат до пострадалите хора в превозните средства.

„Тук важна роля изигра и Министерството на отбраната – веднага бяха осигурени самолетите „Спартан“, които кацнаха в Бургас, за да могат да транспортират повече пострадали. Седемнадесет психолози от Института по психология работиха на терен, което също беше организирано в рамките на спасителната операция. Извърши се спешна евакуация към лечебните заведения. Министър-председателят даде съответните разпореждания в Оперативния щаб, където постави задача да намалим до минимум последствията, да изкараме бързо хората и да ги евакуираме до лечебните заведения. Това беше ролята на хората, които бяха изпратени от министъра на място“.

Той каза, че при втората катастрофа в посока Бургас важна роля за предотваряване на още по-голяма трагедия са изиграли и водачите на два автомобила. По думите на Димитров, те „са направили геройски постъпки, за да намалят жертвите в това произшествие, като са запазили самообладание. Спрели са товарните си автомобили по подходящ начин в създалата се ситуация. Пред тях е имало микробуси с хора, които са оцелели и благодарение на това няма нито един пострадал от тях. Това е благодарение на реакцията на тези шофьори, които са съобразили и са съблюдавали правилата при такива големи пътнотранспортни произшествия“.

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