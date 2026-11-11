Новини
Търси
Подкаст
Общество

Катастрофа блокира движението по АМ „Хемус“ в двете посоки

Катастрофа блокира движението по АМ „Хемус“ в двете посоки
БТА

Трафикът е пренасочен по обходен маршрут през Шумен и Каспичан.

Заради катастрофа временно е спряно движението в двете посоки при 354-ия км на автомагистрала „Хемус“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут по път I-2 в участъка Шумен - пътен възел „Каспичан“.

На място движението се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

Към момента няма информация за пострадали при произшествието, нито за причините за катастрофата.

Още по темата

Иван Шишков: Няма проблеми с маркировката и пътното платно на АМ "Тракия" в района на трагедията

Иван Шишков: Няма проблеми с маркировката и пътното платно на АМ "Тракия" в района на трагедията

16 психолози на МВР са помогнали на пострадалите след катастрофите на АМ „Тракия“

16 психолози на МВР са помогнали на пострадалите след катастрофите на АМ „Тракия“

Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

Богдан Милчев: Защо помощта от 8000 евро е само за част от жертвите на катастрофи?

Богдан Милчев: Защо помощта от 8000 евро е само за част от жертвите на катастрофи?

Пестенето от пътна безопасност застрашава човешки животи, предупреждава експерт

Пестенето от пътна безопасност застрашава човешки животи, предупреждава експерт

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Румънският шофьор твърди, че не е спирал преди удара

Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Румънският шофьор твърди, че не е спирал преди удара

Обрат в разследването на убийството на Илиян Филипов: Възможно е друг да е натиснал спусъка

Обрат в разследването на убийството на Илиян Филипов: Възможно е друг да е натиснал спусъка

Кабинетът прие пълна забрана на рекламата на хазарт и по-високи такси за операторите

Кабинетът прие пълна забрана на рекламата на хазарт и по-високи такси за операторите

Любомир Дацов: Невъзможно е държавата да събере 800 млн. евро от данъка "свръхпечалба"

Любомир Дацов: Невъзможно е държавата да събере 800 млн. евро от данъка "свръхпечалба"

Образователният министър призна за формални обучения при квалификацията на учителите

Образователният министър призна за формални обучения при квалификацията на учителите

Водещи

Саудитска Арабия е прехванала три крилати ракети на хутите

Саудитска Арабия е прехванала три крилати ракети на хутите

  • Току-що
Тордарсон преди мача с България: Не трябва да позволяваме те да диктуват играта

Тордарсон преди мача с България: Не трябва да позволяваме те да диктуват играта

  • Току-що
Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Румънският шофьор твърди, че не е спирал преди удара

Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Румънският шофьор твърди, че не е спирал преди удара

  • Преди 6 минути
Борис Бонев пред ТАРАЛЕЖ: Държавата ограбва софиянци чрез лихвите на "Топлофикация"

Борис Бонев пред ТАРАЛЕЖ: Държавата ограбва софиянци чрез лихвите на "Топлофикация"

  • Преди 16 минути
България започна с шест гола срещу Гибралтар по пътя към Евро 2027

България започна с шест гола срещу Гибралтар по пътя към Евро 2027

  • Преди 16 минути
Буря в Португалия приземи самолети и затвори училища

Буря в Португалия приземи самолети и затвори училища

  • Преди 17 минути
Обрат в разследването на убийството на Илиян Филипов: Възможно е друг да е натиснал спусъка

Обрат в разследването на убийството на Илиян Филипов: Възможно е друг да е натиснал спусъка

  • Преди 18 минути
Марко Рубио и китайският външен министър са провели "положителен и конструктивен" разговор

Марко Рубио и китайският външен министър са провели "положителен и конструктивен" разговор

  • Преди 27 минути
Кабинетът прие пълна забрана на рекламата на хазарт и по-високи такси за операторите

Кабинетът прие пълна забрана на рекламата на хазарт и по-високи такси за операторите

  • Преди 29 минути
Александър Александров-Алвеша пое отбор от Втора лига

Александър Александров-Алвеша пое отбор от Втора лига

  • Преди 33 минути
Иран заплаши да удари американски бази в Европа

Иран заплаши да удари американски бази в Европа

  • Преди 35 минути
Любомир Дацов: Невъзможно е държавата да събере 800 млн. евро от данъка "свръхпечалба"

Любомир Дацов: Невъзможно е държавата да събере 800 млн. евро от данъка "свръхпечалба"

  • Преди 38 минути
България започна с убедителна победа над Хърватия по пътя към Евробаскет 2027

България започна с убедителна победа над Хърватия по пътя към Евробаскет 2027

  • Преди 48 минути
Русия изключва всякаква размяна на територии за мир с Украйна

Русия изключва всякаква размяна на територии за мир с Украйна

  • Преди 50 минути
Образователният министър призна за формални обучения при квалификацията на учителите

Образователният министър призна за формални обучения при квалификацията на учителите

  • Преди 58 минути