Катастрофа блокира движението по АМ „Хемус“ в двете посоки

Заради катастрофа временно е спряно движението в двете посоки при 354-ия км на автомагистрала „Хемус“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут по път I-2 в участъка Шумен - пътен възел „Каспичан“.

На място движението се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

Към момента няма информация за пострадали при произшествието, нито за причините за катастрофата.