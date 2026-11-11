Катастрофа блокира движението по АМ „Хемус“ в двете посоки
Трафикът е пренасочен по обходен маршрут през Шумен и Каспичан.
Заради катастрофа временно е спряно движението в двете посоки при 354-ия км на автомагистрала „Хемус“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут по път I-2 в участъка Шумен - пътен възел „Каспичан“.
На място движението се регулира от екипи на „Пътна полиция“.
Към момента няма информация за пострадали при произшествието, нито за причините за катастрофата.