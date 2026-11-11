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Стивън Джерард: Ямал е по-напред от Меси и Роналдо

Стивън Джерард: Ямал е по-напред от Меси и Роналдо
АП/БТА

Легендата на Ливърпул остана впечатлен от звездата на Барселона

Стивън Джерард засипа с похвали Ламин Ямал и заяви, че младият футболист на Барселона е на по-напреднал етап от развитието си в сравнение с Лионел Меси и Кристиано Роналдо на същата възраст.

Легендата на Ливърпул сподели впечатленията си в предаването “The Overlap Daily”, след като е гледал испанеца отблизо на “Камп Ноу”. Джерард разказа, че преди мача Ямал се приближил до него и го прегърнал, а след това го впечатлил с представянето си на терена.

“Обичах да го гледам отблизо. Движението му, начинът, по който привлича играчи към себе си, скоростта, с която се справя в ситуации един на един, и комбинативната му игра - всичко е впечатляващо”, каза бившият английски национал.

“Когато топката стигна до него в наказателното поле, видях хладнокръвието му. Обикновено играчи на 18 или 19 години не показват такова ниво в голям мач.”

Джерард направи и сравнение с две от най-големите звезди, срещу които се е изправял в своята кариера.

“Той прави неща на терена, които никога не съм виждал от 19-годишен играч. Играл съм срещу Меси и Роналдо, когато бяха млади, и мисля, че Ламин е по-напред от тях на същия етап”, заяви той.

Англичанинът обаче подчерта, че ще е необходимо време, за да стане ясно дали Ямал може да се доближи до постиженията на двамата голмайстори.

“Дали ще успее да поддържа същата статистика и постоянство? Ще трябва да видим дали ще се превърне в централен нападател по-късно в кариерата си, за да достигне броя голове, които Меси и Роналдо отбелязаха. Ще отнеме време, за да разберем”, добави Джерард.

Според него едно от най-големите предизвикателства пред Ямал и хората около него ще бъде да запазят желанието му за успехи. “Как да гарантират, че той ще продължи да иска да печели титли с отбора си и да получава индивидуални признания? По отношение на талант и потенциал той е впечатляващ”, каза още легендата на Ливърпул.

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