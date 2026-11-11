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Облачно и ветровито утре, жълт код в 22 области

Облачно и ветровито утре, жълт код в 22 области
pixabay

НИМХ предупреждава за силен вятър, а в планинските райони и по Черноморието ще има променлива облачност

През нощните часове времето ще бъде сравнително спокойно, с променлива облачност и слаб юг-югозападен вятър. Минималните температури ще останат в границите между 5° и 10°, като за София прогнозата е около .

В четвъртък облаците ще бъдат повече, а в някои райони на низините и котловините денят ще започне с мъгла. На отделни места са възможни слаби превалявания. Вятърът ще се ориентира от юг-югозапад и ще се засили, носейки по-топъл въздух. Очакваните дневни температури са от 17° до 22°, в София - около 18°.

За утрешния ден НИМХ издаде предупреждение за силен вятър в 22 области в страната. За всички тях е обявен жълт код. Предупреждението обхваща областите Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Сливен, Смолян, София-град, София-област, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

В планинските райони през деня ще преобладава облачно време. Вятърът ще бъде осезаем, с умерена до силна скорост от запад-югозапад. На 1200 метра надморска височина температурите ще достигнат около 15°, а на 2000 метра - приблизително .

По българското Черноморие денят ще започне с мъгли на отделни места, но постепенно видимостта ще се подобри. През деня ще има променлива облачност, а южният вятър ще се усили до умерен и силен. Очакваните максимални температури ще бъдат между 18° и 21°. Морската вода ще бъде с температура 15°, а вълнението ще достигне 2-3 бала.

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