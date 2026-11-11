Борис Бонев пред ТАРАЛЕЖ: Държавата ограбва софиянци чрез лихвите на "Топлофикация"

"С тази лихварска, наречена 16% лихва, държавата на практика ограбва софиянци." Това заяви лидерът на "Спаси София" Борис Бонев в интервю за ТАРАЛЕЖ след изслушването на ръководството на "Топлофикация София" в Столичния общински съвет.

Според него първата необходима мярка е спирането на плановите ремонти и насочването на всички ресурси към отстраняването на авариите.

"Очевидно е, че в разгара на топлофикационния сезон да се правят планови ремонти е безобразие", категоричен беше Бонев.

По думите му дългът на "Топлофикация София" надхвърля 1,2 млрд. евро, като близо 930 млн. от него са натрупани заради непризнати загуби, свързани с регулаторния модел.

"Купува природен газ на борсови цени, но продава топлоенергия на държавно фиксирани през КЕВР цени", обясни общинският съветник.

Бонев отправи остри критики към "Булгаргаз" и Българския енергиен холдинг, към които дружеството има значителни задължения.

"Топлофикация" плаща близо 16% лихва по задълженията, които има. Това е буквално като бърз кредит", посочи той.

Според него тези средства трябва да се инвестират в подмяна на топлопреносната мрежа, вместо да отиват за покриване на все по-големи лихви.

"Затова настоявам категорично незабавно да се предоговорят лихвите и те да бъдат намалени до абсолютния минимум", заяви Бонев.

Той съобщи, че комисията по инженерна инфраструктура е решила да изпрати две писма – едното до държавните енергийни институции с искане за среща относно бъдещето на дружеството, а другото до ръководството на "Топлофикация София" с настояване за ежемесечни отчети.

В интервюто за ТАРАЛЕЖ Бонев коментира и предложението на общинския съветник от "Синя София" Вили Лилков за отдаване на дружеството на концесия.

"Концесионерът не е благотворително дружество, той търси печалба", подчерта Бонев.

Според него регулаторният модел може да генерира допълнителни загуби от 250–300 млн. евро годишно, които бъдещ концесионер би трябвало да компенсира чрез публични средства или по-високи цени за потребителите.

"Или другият вариант е цените за отопление на битовите потребители да се вдигнат не с 5, 10 или 20 процента, а в пъти", предупреди той.

Бонев се съгласи с Мая Манолова, че подобно стратегическо решение не трябва да бъде вземано в последните 11 месеца от мандата на настоящото общинско управление.

"Няма този Общински съвет и този кмет политическия, така, гарантиран от гражданите политически капитал, за да вземе подобно решение", заяви той.

Според него решението за евентуална концесия трябва да остане за следващия кмет и следващия Столичен общински съвет.