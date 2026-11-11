Новини
Търси
Подкаст
Общество

Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Румънският шофьор твърди, че не е спирал преди удара

Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Румънският шофьор твърди, че не е спирал преди удара
БТА

Окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев съобщи, че са иззети 20 автомобила и са разпитани около 50 свидетели

Румънският шофьор на товарния автомобил, участвал във верижната катастрофа на автомагистрала "Тракия", твърди, че не е спирал преди сблъсъка с автобуса, а единствено е намалил скоростта заради гъстата мъгла. Това заяви окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев пред БНТ.

"Румънският шофьор сподели, че не е преустановявал движение и е намалил скоростта значително вследствие на гъстата мъгла, която е намалила неговата видимост", обясни прокурорът.

По думите му водачът усетил удар в камиона, след което спрял и установил, че в него се е блъснал автобус.

Дойчев отхвърли твърденията на фирмата превозвач, че аварирал автомобил на пътното платно е наложил извършването на резки маневри.

"Нямаме такива данни. Нямаме такива данни. Самият шофьор в обясненията си не заявява подобни обстоятелства, което да е наложило негова маневра или спиране", подчерта той.

Прокуратурата проверява и дали има записи от тол камерите в района на катастрофата. Изискана е цялата документация от Агенция "Пътна инфраструктура", за да се установи каква част от участъка е обхваната от видеонаблюдение.

Окръжният прокурор съобщи, че при първоначалните огледи е установено, че смъртните случаи започват от шестия, седмия и осмия автомобил във веригата от катастрофи.

"Механизмът за катастрофата е намалената видимост, рязко навлизане на автомобилите в участък с изключително малка видимост вследствие на гъстата мъгла, намаляване на някои автомобили, други – движещи се с несъобразена скорост", обясни Дойчев.

Той подчерта, че окончателните заключения за причините и отговорността на участниците ще бъдат направени едва след автотехническата експертиза.

"Едва след анализиране на доказателствата и назначаване на автотехническа експертиза може да се говори конкретно и категорично за механизма на настъпване на катастрофата и вината и действията на всеки един от участниците", заяви прокурорът.

До момента са извършени шест огледа, иззети са 20 автомобила и са разпитани около 50 свидетели. Част от тях, както и пострадали при катастрофата, ще бъдат разпитани повторно.

Дойчев увери, че ако бъдат установени виновни длъжностни лица, срещу тях ще бъдат повдигнати обвинения.

"Може да се каже, че това е безпрецедентен случай. Това е голямо предизвикателство пред нас. Въпреки това ще проведем едно качествено разследване, а близките на загиналите и пострадалите ще получат справедливост", заяви окръжният прокурор на Ямбол.

Още по темата

Директорът на 112 за трагедията на "Тракия": Нямахме сигнали от граждани, че в района има мъгла

Директорът на 112 за трагедията на "Тракия": Нямахме сигнали от граждани, че в района има мъгла

Европейският парламент почете с минута мълчание жертвите от катастрофата на „Тракия“

Европейският парламент почете с минута мълчание жертвите от катастрофата на „Тракия“

Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

Турция изрази съболезнования на България за загиналите на АМ "Тракия"; турски гражданин е сред пострадалите

Турция изрази съболезнования на България за загиналите на АМ "Тракия"; турски гражданин е сред пострадалите

Сигнал до МВР: Искали пари за освобождаване на автомобили от катастрофите на АМ "Тракия" от паркинг на Динко Вълев

Сигнал до МВР: Искали пари за освобождаване на автомобили от катастрофите на АМ "Тракия" от паркинг на Динко Вълев

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Любомир Каримански: Държавният дълг покрива дефицити, вместо да развива икономиката

Любомир Каримански: Държавният дълг покрива дефицити, вместо да развива икономиката

Обрат в разследването на убийството на Илиян Филипов: Възможно е друг да е натиснал спусъка

Обрат в разследването на убийството на Илиян Филипов: Възможно е друг да е натиснал спусъка

Кабинетът прие пълна забрана на рекламата на хазарт и по-високи такси за операторите

Кабинетът прие пълна забрана на рекламата на хазарт и по-високи такси за операторите

Любомир Дацов: Невъзможно е държавата да събере 800 млн. евро от данъка "свръхпечалба"

Любомир Дацов: Невъзможно е държавата да събере 800 млн. евро от данъка "свръхпечалба"

Образователният министър призна за формални обучения при квалификацията на учителите

Образователният министър призна за формални обучения при квалификацията на учителите

Водещи

Любомир Каримански: Държавният дълг покрива дефицити, вместо да развива икономиката

Любомир Каримански: Държавният дълг покрива дефицити, вместо да развива икономиката

  • Току-що
Саудитска Арабия е прехванала три крилати ракети на хутите

Саудитска Арабия е прехванала три крилати ракети на хутите

  • Преди 4 минути
Тордарсон преди мача с България: Не трябва да позволяваме те да диктуват играта

Тордарсон преди мача с България: Не трябва да позволяваме те да диктуват играта

  • Преди 4 минути
Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Румънският шофьор твърди, че не е спирал преди удара

Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Румънският шофьор твърди, че не е спирал преди удара

  • Преди 10 минути
Борис Бонев пред ТАРАЛЕЖ: Държавата ограбва софиянци чрез лихвите на "Топлофикация"

Борис Бонев пред ТАРАЛЕЖ: Държавата ограбва софиянци чрез лихвите на "Топлофикация"

  • Преди 20 минути
България започна с шест гола срещу Гибралтар по пътя към Евро 2027

България започна с шест гола срещу Гибралтар по пътя към Евро 2027

  • Преди 20 минути
Буря в Португалия приземи самолети и затвори училища

Буря в Португалия приземи самолети и затвори училища

  • Преди 20 минути
Обрат в разследването на убийството на Илиян Филипов: Възможно е друг да е натиснал спусъка

Обрат в разследването на убийството на Илиян Филипов: Възможно е друг да е натиснал спусъка

  • Преди 22 минути
Марко Рубио и китайският външен министър са провели "положителен и конструктивен" разговор

Марко Рубио и китайският външен министър са провели "положителен и конструктивен" разговор

  • Преди 30 минути
Кабинетът прие пълна забрана на рекламата на хазарт и по-високи такси за операторите

Кабинетът прие пълна забрана на рекламата на хазарт и по-високи такси за операторите

  • Преди 32 минути
Александър Александров-Алвеша пое отбор от Втора лига

Александър Александров-Алвеша пое отбор от Втора лига

  • Преди 37 минути
Иран заплаши да удари американски бази в Европа

Иран заплаши да удари американски бази в Европа

  • Преди 39 минути
Любомир Дацов: Невъзможно е държавата да събере 800 млн. евро от данъка "свръхпечалба"

Любомир Дацов: Невъзможно е държавата да събере 800 млн. евро от данъка "свръхпечалба"

  • Преди 42 минути
България започна с убедителна победа над Хърватия по пътя към Евробаскет 2027

България започна с убедителна победа над Хърватия по пътя към Евробаскет 2027

  • Преди 52 минути
Русия изключва всякаква размяна на територии за мир с Украйна

Русия изключва всякаква размяна на територии за мир с Украйна

  • Преди 54 минути