Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Румънският шофьор твърди, че не е спирал преди удара

Румънският шофьор на товарния автомобил, участвал във верижната катастрофа на автомагистрала "Тракия", твърди, че не е спирал преди сблъсъка с автобуса, а единствено е намалил скоростта заради гъстата мъгла. Това заяви окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев пред БНТ.

"Румънският шофьор сподели, че не е преустановявал движение и е намалил скоростта значително вследствие на гъстата мъгла, която е намалила неговата видимост", обясни прокурорът.

По думите му водачът усетил удар в камиона, след което спрял и установил, че в него се е блъснал автобус.

Дойчев отхвърли твърденията на фирмата превозвач, че аварирал автомобил на пътното платно е наложил извършването на резки маневри.

"Нямаме такива данни. Нямаме такива данни. Самият шофьор в обясненията си не заявява подобни обстоятелства, което да е наложило негова маневра или спиране", подчерта той.

Прокуратурата проверява и дали има записи от тол камерите в района на катастрофата. Изискана е цялата документация от Агенция "Пътна инфраструктура", за да се установи каква част от участъка е обхваната от видеонаблюдение.

Окръжният прокурор съобщи, че при първоначалните огледи е установено, че смъртните случаи започват от шестия, седмия и осмия автомобил във веригата от катастрофи.

"Механизмът за катастрофата е намалената видимост, рязко навлизане на автомобилите в участък с изключително малка видимост вследствие на гъстата мъгла, намаляване на някои автомобили, други – движещи се с несъобразена скорост", обясни Дойчев.

Той подчерта, че окончателните заключения за причините и отговорността на участниците ще бъдат направени едва след автотехническата експертиза.

"Едва след анализиране на доказателствата и назначаване на автотехническа експертиза може да се говори конкретно и категорично за механизма на настъпване на катастрофата и вината и действията на всеки един от участниците", заяви прокурорът.

До момента са извършени шест огледа, иззети са 20 автомобила и са разпитани около 50 свидетели. Част от тях, както и пострадали при катастрофата, ще бъдат разпитани повторно.

Дойчев увери, че ако бъдат установени виновни длъжностни лица, срещу тях ще бъдат повдигнати обвинения.

"Може да се каже, че това е безпрецедентен случай. Това е голямо предизвикателство пред нас. Въпреки това ще проведем едно качествено разследване, а близките на загиналите и пострадалите ще получат справедливост", заяви окръжният прокурор на Ямбол.