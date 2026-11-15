Новини
Търси
Подкаст
Общество

Завишени нитрати във водата на русенско село

Завишени нитрати във водата на русенско село

Кметството препоръчва да не се пие

Регионалната здравна инспекция в Русе е установила завишено съдържание на нитрати във водата на село Юделник. След уведомление от инспекцията кметството е поставило съобщения в местните магазини с препоръка водата от чешмите да не се използва за пиене и готвене, съобщава БНТ.

В селото живеят близо 1000 души. От две седмици жителите разчитат на бутилирана вода, а ежедневните покупки натоварват семейните им бюджети. Хората казват, че не знаят колко дълго ще продължи ограничението. Част от тях настояват в селото да бъдат осигурени водоноски с питейна вода.

„Получихме по имейла от РЗИ писмо, което пише, че са надвишени стойностите на нитрати във водата и да уведомим населението“, обясни Айтен Ибрямова, експерт в кметството. По думите ѝ отчетената стойност е 53 при допустима норма 50.

Това е вторият проблем с качеството на водата в Юделник тази година. През лятото от чешмите течеше мътна вода и селото се снабдяваше с водоноски. При сегашния случай водоноски засега няма.

От ВиК – Русе съобщиха пред БНТ, че контролът върху качеството на водата е засилен. Предвижда се среща с представители на институциите и земеделски производители, на която да бъдат обсъдени възможните причини за замърсяването.

Още по темата

Удължават бедственото положение в Козлодуй заради хром във водата

Удължават бедственото положение в Козлодуй заради хром във водата

Зеленски и Кличко с взаимни обвинения за кризата с тока, водата и отоплението в Киев

Зеленски и Кличко с взаимни обвинения за кризата с тока, водата и отоплението в Киев

РЗИ предупреди: Водата в две български села не става за пиене и готвене

РЗИ предупреди: Водата в две български села не става за пиене и готвене

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Шофьор с 2,49 промила удари паркирана кола и електрически стълб в Разград

Шофьор с 2,49 промила удари паркирана кола и електрически стълб в Разград

Полицейска гонка в Габрово завърши с катастрофа на патрулен автомобил

Полицейска гонка в Габрово завърши с катастрофа на патрулен автомобил

Участници от над 20 държави: Даден е стартът на третото издание на Маратон Бургас

Участници от над 20 държави: Даден е стартът на третото издание на Маратон Бургас

Шефът на 112: Никой не е предупредил за мъглата преди катастрофите на "Тракия'

Шефът на 112: Никой не е предупредил за мъглата преди катастрофите на "Тракия'

Тежка катастрофа във Варна: Автомобил се разцепи на две след силен удар

Тежка катастрофа във Варна: Автомобил се разцепи на две след силен удар

Водещи

Шофьор с 2,49 промила удари паркирана кола и електрически стълб в Разград

Шофьор с 2,49 промила удари паркирана кола и електрически стълб в Разград

  • Преди 4 минути
Кливланд победи Далас без цялата си титулярна петица

Кливланд победи Далас без цялата си титулярна петица

  • Преди 17 минути
Мирчев с обвинения към ДАНС: Ива Михайлова е била принудена да даде интервю

Мирчев с обвинения към ДАНС: Ива Михайлова е била принудена да даде интервю

  • Преди 20 минути
Полицейска гонка в Габрово завърши с катастрофа на патрулен автомобил

Полицейска гонка в Габрово завърши с катастрофа на патрулен автомобил

12-годишни деца с историческа първа световна титла за България

12-годишни деца с историческа първа световна титла за България

  • Преди 35 минути
Къшнър: САЩ ще улесняват директния диалог между Европа и Русия за край на войната в Украйна

Къшнър: САЩ ще улесняват директния диалог между Европа и Русия за край на войната в Украйна

  • Преди 43 минути
Роналдиньо започва като титуляр в първия си мач от 11 години

Роналдиньо започва като титуляр в първия си мач от 11 години

  • Преди 46 минути
Нов обрат: Ива Михайлова отрече някой да я е карал насила да прави каквото и да било

Нов обрат: Ива Михайлова отрече някой да я е карал насила да прави каквото и да било

  • Преди 48 минути
Участници от над 20 държави: Даден е стартът на третото издание на Маратон Бургас

Участници от над 20 държави: Даден е стартът на третото издание на Маратон Бургас

Ромарио поиска оставката на Анчелоти: Събери си нещата и се махай

Ромарио поиска оставката на Анчелоти: Събери си нещата и се махай

  • Преди 1 час
Даниел Вълчев: България има свой национален интерес, а икономиката ни е под натиск

Даниел Вълчев: България има свой национален интерес, а икономиката ни е под натиск

  • Преди 1 час
Шефът на 112: Никой не е предупредил за мъглата преди катастрофите на "Тракия'

Шефът на 112: Никой не е предупредил за мъглата преди катастрофите на "Тракия'

  • Преди 1 час
Съпругата на Дани Алвеш го напусна заради религиозния му фанатизъм

Съпругата на Дани Алвеш го напусна заради религиозния му фанатизъм

  • Преди 2 часа
Каримански предупреди за риск от фалит на „Топлофикация София“ при над 1,3 млрд. евро задължения

Каримански предупреди за риск от фалит на „Топлофикация София“ при над 1,3 млрд. евро задължения

  • Преди 2 часа
Тухел: Мач срещу Испания е най-големият тест във футбола

Тухел: Мач срещу Испания е най-големият тест във футбола

  • Преди 2 часа