Завишени нитрати във водата на русенско село

Регионалната здравна инспекция в Русе е установила завишено съдържание на нитрати във водата на село Юделник. След уведомление от инспекцията кметството е поставило съобщения в местните магазини с препоръка водата от чешмите да не се използва за пиене и готвене, съобщава БНТ.

В селото живеят близо 1000 души. От две седмици жителите разчитат на бутилирана вода, а ежедневните покупки натоварват семейните им бюджети. Хората казват, че не знаят колко дълго ще продължи ограничението. Част от тях настояват в селото да бъдат осигурени водоноски с питейна вода.

„Получихме по имейла от РЗИ писмо, което пише, че са надвишени стойностите на нитрати във водата и да уведомим населението“, обясни Айтен Ибрямова, експерт в кметството. По думите ѝ отчетената стойност е 53 при допустима норма 50.

Това е вторият проблем с качеството на водата в Юделник тази година. През лятото от чешмите течеше мътна вода и селото се снабдяваше с водоноски. При сегашния случай водоноски засега няма.

От ВиК – Русе съобщиха пред БНТ, че контролът върху качеството на водата е засилен. Предвижда се среща с представители на институциите и земеделски производители, на която да бъдат обсъдени възможните причини за замърсяването.