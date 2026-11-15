ЕС се качи на руски танкер от "сенчестия флот" в Средиземно море

Според Кая Калас, ръководител на външната политика на ЕС, силите на Европейския съюз са се качили на борда на предполагаем руски танкер от скрита флотилия в Средиземно море по-рано тази седмица.

Войски от операция "Ирини" на блока се качиха на борда на танкера MV Midag в петък и потвърдиха, че корабът плава под фалшив флаг, заяви Калас в публикация в социалните мрежи в неделя.

"ЕС ще продължи да нарушава дейността на руския сенчест флот в морето и по дипломатически път", написа тя, добавяйки, че външните министри на ЕС ще одобрят нови санкции срещу Русия в понеделник, насочени към "банки, купувачи и компании, подкрепящи скрития флот".

Калас сподели и снимки, които изглежда показват качването на борда.

Русия използва своя сенчест флот, за да избегне западните санкции срещу петролната си индустрия. Сенчестият флот заобикаля тези ограничения, като използва сложни структури на собственост, удобни флагове и други тактики, предназначени да прикрият произхода на товара си, отбелязва Euronews.

През август силите на операция "Ирини" извършиха проверка на флага на петролния танкер MV Sun.

Подобна мисия се проведе и по-рано през месеца, насочена към кораба MV Toa Payoh.

Операция "Ирини" стартира през март 2020 г. и имаше за задача да наложи оръжейно ембарго на ООН срещу Либия поради Втората либийска гражданска война.

Първоначалният ѝ мандат беше да се бори с незаконния трафик на оръжие, да събира информация за контрабандата на петрол, да съдейства за пресичането на контрабандата на хора и да обучава либийските институции, отговорни за правоприлагането и операциите по търсене и спасяване.

През октомври мандатът на операция "Ирини" беше подновен до 31 март 2029 г., като целите ѝ включват защита на интересите на ЕС в Средиземно море и продължаване на приноса за мира и стабилността в Либия.

Една от новите ѝ отговорности е и да помогне за "ограничаването" на руския сенчест флот, който според него използва Средиземно море като "ключова транзитна и трансферна зона".