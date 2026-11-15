Хасан Адемов: Плоският данък задълбочава неравенството между бедни и богати

Данъчната система е една от основните причини за неравенството между бедни и богати в България. Това заяви бившият социален министър Хасан Адемов пред bTV, като подчерта, че запазването на плоския данък затруднява намаляването на социалните различия.

"Не само плоският данък, има и други причини заради неравенството. Но така или иначе данъчната система е в основата на неравенството", посочи Адемов.

Според него политическите партии, които искат промяна в данъчното облагане, трябва открито да заявят намеренията си пред избирателите още преди парламентарните избори.

Адемов разкритикува и оттеглените промени в Закона за личната помощ, които предизвикаха недоволство сред родители на деца с увреждания.

По думите му управляващите са предложили сериозни изменения без предварително обществено обсъждане и оценка на въздействието. Сред спорните идеи са отпадането на трудовите договори на личните асистенти и определянето на възнагражденията им чрез годишния държавен бюджет, вместо чрез обвързване с минималната работна заплата.

"Това притеснява личните асистенти, родителите на деца с увреждания и близките, които предоставят тази дейност. Нямат сигурност по този начин. И предвидимост", обясни той.

Бившият министър настоя бъдещите промени задължително да се обсъждат с хората с увреждания и техните организации.

"Нищо за хората с увреждания не трябва да се предприема без хората с увреждания", подчерта Адемов, позовавайки се на принципите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Той коментира и заявената от правителството борба с фалшивите ТЕЛК решения. По думите му в България има около 880 000 експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК, но това не означава, че всички техни притежатели получават инвалидни пенсии.

Адемов подкрепи по-ефективния контрол чрез електронните здравни досиета и медицинската документация, както и идеята да се оценява не само загубената, но и запазената работоспособност на хората с увреждания.

Според него социалната политика трябва да бъде насочена към подобряване на качеството на живот, а не единствено към ограничаване на бюджетните разходи.

"Количествените критерии са важни, но те не могат да бъдат единствени", заключи Хасан Адемов.