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Почина журналистът Владимир Клисуров

Почина журналистът Владимир Клисуров

Той беше част от екипа на "България днес"

От вестник "България Днес" съобщиха, че е починал техният журналист Владимир Клисуров. Ето какво още пише в съобщението:

"В събота неочаквано ни напусна Владимир Клисуров. Още не можем да проумеем как е възможно този прекрасен човек вече да не е между нас.

Владо беше всеотдаен както в материалите които пишеше, така и когато обичаше семейството и приятелите си, подкрепяше любимият отбор или просто си вършеше работата. Всички знаехме, че винаги можем да му се доверим и той спокойно, професионално и с желание ще помогне.

От днес редакцията на "България Днес" няма да е същата. Но ние няма да забравим Владимир Клисуров! Никога! Защото ни даде много!"

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