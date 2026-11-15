Йотова призова за мораториум върху бойните действия в Черно море

Президентът Илияна Йотова поднови призива си за мораториум върху бойните действия в Черно море при откриването на 20-ата среща на върха на Франкофонията в столицата на Камбоджа Пномпен, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

„Черно море трябва да остане зона на споделена сигурност, свободно корабоплаване и международно сътрудничество“, заяви Йотова. Тя подчерта, че разширяването на войната в Украйна към Черно море засяга цяла Европа, а регионът има ключово значение за световната продоволствена сигурност.

Йотова призова Европа да представи свое предложение в преговорите между Украйна и Русия. Тя изрази надежда Европейският съюз да участва още в следващия кръг от разговорите.

„Трябва да помним, че мирът не е нито гарантиран, нито вечен. Той изисква нашия ежедневен ангажимент“, каза президентът. В речта си тя призова за спазване на принципите на ООН и открои образованието, цифровите умения и достъпа до икономически възможности за младите хора като условия за трайна стабилност.

Форумът събира представители на 90 държави от франкофонската общност под мотото „Реинвестиране в мира за споделен просперитет и трайна стабилност“. България е пълноправен член на Международната организация на Франкофонията от 1993 г. По думите на Йотова страната ще продължи да участва активно в инициативите ѝ за мир и сътрудничество.