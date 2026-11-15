Новини
Търси
Подкаст
Политика

Йотова призова за мораториум върху бойните действия в Черно море

Йотова призова за мораториум върху бойните действия в Черно море

На срещата на върха на Франкофонията в Пномпен президентът изрази надежда ЕС да се включи още в следващия кръг от мирните преговори между Украйна и Русия

Президентът Илияна Йотова поднови призива си за мораториум върху бойните действия в Черно море при откриването на 20-ата среща на върха на Франкофонията в столицата на Камбоджа Пномпен, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

„Черно море трябва да остане зона на споделена сигурност, свободно корабоплаване и международно сътрудничество“, заяви Йотова. Тя подчерта, че разширяването на войната в Украйна към Черно море засяга цяла Европа, а регионът има ключово значение за световната продоволствена сигурност.

Йотова призова Европа да представи свое предложение в преговорите между Украйна и Русия. Тя изрази надежда Европейският съюз да участва още в следващия кръг от разговорите.

Трябва да помним, че мирът не е нито гарантиран, нито вечен. Той изисква нашия ежедневен ангажимент“, каза президентът. В речта си тя призова за спазване на принципите на ООН и открои образованието, цифровите умения и достъпа до икономически възможности за младите хора като условия за трайна стабилност.

Форумът събира представители на 90 държави от франкофонската общност под мотото „Реинвестиране в мира за споделен просперитет и трайна стабилност“. България е пълноправен член на Международната организация на Франкофонията от 1993 г. По думите на Йотова страната ще продължи да участва активно в инициативите ѝ за мир и сътрудничество.

Още по темата

Ангел Найденов: Посещението на председателя на ЕК в България е сигнал за сериозността на ситуацията в Черно море

Ангел Найденов: Посещението на председателя на ЕК в България е сигнал за сериозността на ситуацията в Черно море

Военният риск в Черно море оскъпява доставките: превозвачи начисляват до 55 долара на контейнер

Военният риск в Черно море оскъпява доставките: превозвачи начисляват до 55 долара на контейнер

Брюксел налива 50 млн. евро за сигурността на Черно море

Брюксел налива 50 млн. евро за сигурността на Черно море

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Николай Нанков: При ГЕРБ километър магистрала струваше 6 млн. евро, сега е 40 млн. евро

Николай Нанков: При ГЕРБ километър магистрала струваше 6 млн. евро, сега е 40 млн. евро

Бюджет 2027 влиза в Министерския съвет: Кабинетът заседава от 8:00 часа

Бюджет 2027 влиза в Министерския съвет: Кабинетът заседава от 8:00 часа

Бойко Борисов: Като се оправдавате с нас, пуснете ни пак да управляваме

Бойко Борисов: Като се оправдавате с нас, пуснете ни пак да управляваме

Мирчев с обвинения към ДАНС: Ива Михайлова е била принудена да даде интервю

Мирчев с обвинения към ДАНС: Ива Михайлова е била принудена да даде интервю

Нов обрат: Ива Михайлова отрече някой да я е карал насила да прави каквото и да било

Нов обрат: Ива Михайлова отрече някой да я е карал насила да прави каквото и да било

Водещи

Дронове удариха три търговски кораба край румънския канал Сулина в Черно море

Дронове удариха три търговски кораба край румънския канал Сулина в Черно море

  • Преди 10 минути
Николай Нанков: При ГЕРБ километър магистрала струваше 6 млн. евро, сега е 40 млн. евро

Николай Нанков: При ГЕРБ километър магистрала струваше 6 млн. евро, сега е 40 млн. евро

  • Преди 14 минути
Трамваи се удариха в столичния квартал "Триъгълника"

Трамваи се удариха в столичния квартал "Триъгълника"

Над 2200 мигранти достигнаха Канарските острови с лодки от Западна Африка

Над 2200 мигранти достигнаха Канарските острови с лодки от Западна Африка

  • Преди 28 минути
Установиха и глобиха турски шофьор, повредил арката на "Калето" в Мездра

Установиха и глобиха турски шофьор, повредил арката на "Калето" в Мездра

  • Преди 31 минути
Селекционерът на Естония очаква различна България след смяната на треньора

Селекционерът на Естония очаква различна България след смяната на треньора

  • Преди 37 минути
Бюджет 2027 влиза в Министерския съвет: Кабинетът заседава от 8:00 часа

Бюджет 2027 влиза в Министерския съвет: Кабинетът заседава от 8:00 часа

  • Преди 45 минути
Урок по пътна безопасност и молитва за жертвите на катастрофи в София

Урок по пътна безопасност и молитва за жертвите на катастрофи в София

  • Преди 50 минути
Лавров: Всички оцениха положително преговорите в Абу Даби, освен Зеленски

Лавров: Всички оцениха положително преговорите в Абу Даби, освен Зеленски

  • Преди 54 минути
Португалия загуби трима за последния си мач в Лигата на нациите

Португалия загуби трима за последния си мач в Лигата на нациите

  • Преди 59 минути
Бразилия отказа да освободи Рафиня след червения му картон

Бразилия отказа да освободи Рафиня след червения му картон

  • Преди 1 час
Десетки пожари в страната за ден: Един пострадал и 92 спасителни операции

Десетки пожари в страната за ден: Един пострадал и 92 спасителни операции

  • Преди 1 час
Мая Манолова: Шефовете на търговските вериги се самозабравиха

Мая Манолова: Шефовете на търговските вериги се самозабравиха

  • Преди 1 час
ДАНС отрече обвиненията за натиск върху Ива Михайлова: Не сме оказвали никакво въздействие

ДАНС отрече обвиненията за натиск върху Ива Михайлова: Не сме оказвали никакво въздействие

  • Преди 1 час
Месец след обещанието за ремонт: Нов сигнал за опасните фуги на Околовръстното

Месец след обещанието за ремонт: Нов сигнал за опасните фуги на Околовръстното