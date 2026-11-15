Новини
Търси
Подкаст
Политика

Мирчев с обвинения към ДАНС: Ива Михайлова е била принудена да даде интервю

Мирчев с обвинения към ДАНС: Ива Михайлова е била принудена да даде интервю
БТА

Съпредседателят на "Да, България" обяви, че ще се обърне към Брюксел заради предполагаем натиск от службите и очаквано блокиране на парламентарните изслушвания

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев отправи обвинения към Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) за предполагаем натиск върху българката от Северна Македония Ива Михайлова. Според него тя е била принудена да даде интервю пред журналиста Мартин Карбовски, като възможността за финансиране на рехабилитацията ѝ е била поставена в зависимост от това. Мирчев заяви пред БНР, че ще потърси съдействие от европейските институции за изясняване на случая.

"Нямаме друг ход, освен да стигнем до Брюксел по случая с ДАНС и Ива Михайлова, защото управляващите вероятно ще блокират опитите за парламентарни изслушвания, както и досега", заяви Мирчев.

Повод за изказването му е видео, публикувано в YouTube от Станислав Цанов, в което участват Мирчев и другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов. Във видеото е представен гласов запис, приписван на Ива Михайлова, в който тя разказва за предполагаем натиск от страна на службите.

Според представения разказ Михайлова е получила указания първо да даде интервю пред Мартин Карбовски, преди да участва във видео на Цанов. Твърди се, че в противен случай е можело да бъде засегната възможността за заплащане на необходимата ѝ рехабилитация.

Мирчев обясни, че Станислав Цанов се е свързал с него и Божидар Божанов, след като е провел няколко срещи с Михайлова, на които тя е направила твърдения за влиянието на българските служби.

"Искала е с Цанов да направи такова видео, но от службите са ѝ казали, че може да отиде първо при Карбовски, в противен случай това може да се отрази на възможностите да ѝ бъде заплатена рехабилитацията", посочи съпредседателят на "Да, България".

Ива Михайлова е българка от Северна Македония, която според изложената информация е напуснала страната, където е била съдена за пътнотранспортно произшествие, и се нуждае от рехабилитация.

Мирчев обвини специалните служби, че вместо да защитават националния интерес, обслужват политическите интереси на управляващите. Той припомни, че от "Демократична България" многократно са настоявали за оставката на председателя на ДАНС Пламен Тончев.

По думите му Михайлова е проявила борбен дух в Северна Македония, но след пристигането си в България е била използвана за политически цели.

"Вместо службите да направят всичко възможно по отношение на лечението ѝ, както и да няма проблеми с македонските власти, те казват - ще отидеш първо при Карбовски, защото ние имаме контрол върху него", заяви Мирчев, представяйки своята версия за случилото се.

Той твърди, че разполага с информация за активно взаимодействие на ДАНС по случая, но уточни, че предстои да бъде установено доколко тези действия са били документирани.

Съпредседателят на "Да, България" постави и въпроса за ролята на медийни личности и създатели на съдържание при разпространяването на политически послания, като изрази съмнения за влияние на властта върху публичното представяне на случая.

Мирчев заяви, че очаква управляващите да възпрепятстват опитите за парламентарно изслушване по темата. Именно затова той възнамерява да потърси съдействие от Брюксел.

Към момента изложените обвинения за натиск от страна на ДАНС не са независимо потвърдени в предоставената информация. Не е представена и официална позиция на агенцията по конкретните твърдения.

Още по темата

Нов обрат: Ива Михайлова отрече някой да я е карал насила да прави каквото и да било

Нов обрат: Ива Михайлова отрече някой да я е карал насила да прави каквото и да било

Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на ДАНС заради натиск върху Ива Михайлова

Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на ДАНС заради натиск върху Ива Михайлова

Станислав Цанов публикува записи с Ива Михайлова и обвини ДАНС в заплахи и натиск

Станислав Цанов публикува записи с Ива Михайлова и обвини ДАНС в заплахи и натиск

Скопие продължава разследването за напускането на Ива Михайлова, но не открива вина на граничната полиция

Скопие продължава разследването за напускането на Ива Михайлова, но не открива вина на граничната полиция

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Нов обрат: Ива Михайлова отрече някой да я е карал насила да прави каквото и да било

Нов обрат: Ива Михайлова отрече някой да я е карал насила да прави каквото и да било

Даниел Вълчев: България има свой национален интерес, а икономиката ни е под натиск

Даниел Вълчев: България има свой национален интерес, а икономиката ни е под натиск

Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на ДАНС заради натиск върху Ива Михайлова

Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на ДАНС заради натиск върху Ива Михайлова

Енергийният министър за "Топлофикация": Очевидно там има генерален структурен проблем

Енергийният министър за "Топлофикация": Очевидно там има генерален структурен проблем

Богдан Милчев: Институтът за пътна безопасност иска президентът да свика КСНС заради жертвите на пътя

Богдан Милчев: Институтът за пътна безопасност иска президентът да свика КСНС заради жертвите на пътя

Водещи

Шофьор с 2,49 промила удари паркирана кола и електрически стълб в Разград

Шофьор с 2,49 промила удари паркирана кола и електрически стълб в Разград

  • Преди 5 минути
Кливланд победи Далас без цялата си титулярна петица

Кливланд победи Далас без цялата си титулярна петица

  • Преди 18 минути
Мирчев с обвинения към ДАНС: Ива Михайлова е била принудена да даде интервю

Мирчев с обвинения към ДАНС: Ива Михайлова е била принудена да даде интервю

  • Преди 21 минути
Полицейска гонка в Габрово завърши с катастрофа на патрулен автомобил

Полицейска гонка в Габрово завърши с катастрофа на патрулен автомобил

12-годишни деца с историческа първа световна титла за България

12-годишни деца с историческа първа световна титла за България

  • Преди 35 минути
Къшнър: САЩ ще улесняват директния диалог между Европа и Русия за край на войната в Украйна

Къшнър: САЩ ще улесняват директния диалог между Европа и Русия за край на войната в Украйна

  • Преди 44 минути
Роналдиньо започва като титуляр в първия си мач от 11 години

Роналдиньо започва като титуляр в първия си мач от 11 години

  • Преди 47 минути
Нов обрат: Ива Михайлова отрече някой да я е карал насила да прави каквото и да било

Нов обрат: Ива Михайлова отрече някой да я е карал насила да прави каквото и да било

  • Преди 49 минути
Участници от над 20 държави: Даден е стартът на третото издание на Маратон Бургас

Участници от над 20 държави: Даден е стартът на третото издание на Маратон Бургас

Ромарио поиска оставката на Анчелоти: Събери си нещата и се махай

Ромарио поиска оставката на Анчелоти: Събери си нещата и се махай

  • Преди 1 час
Даниел Вълчев: България има свой национален интерес, а икономиката ни е под натиск

Даниел Вълчев: България има свой национален интерес, а икономиката ни е под натиск

  • Преди 1 час
Шефът на 112: Никой не е предупредил за мъглата преди катастрофите на "Тракия'

Шефът на 112: Никой не е предупредил за мъглата преди катастрофите на "Тракия'

  • Преди 1 час
Съпругата на Дани Алвеш го напусна заради религиозния му фанатизъм

Съпругата на Дани Алвеш го напусна заради религиозния му фанатизъм

  • Преди 2 часа
Каримански предупреди за риск от фалит на „Топлофикация София“ при над 1,3 млрд. евро задължения

Каримански предупреди за риск от фалит на „Топлофикация София“ при над 1,3 млрд. евро задължения

  • Преди 2 часа
Тухел: Мач срещу Испания е най-големият тест във футбола

Тухел: Мач срещу Испания е най-големият тест във футбола

  • Преди 2 часа