Мирчев с обвинения към ДАНС: Ива Михайлова е била принудена да даде интервю

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев отправи обвинения към Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) за предполагаем натиск върху българката от Северна Македония Ива Михайлова. Според него тя е била принудена да даде интервю пред журналиста Мартин Карбовски, като възможността за финансиране на рехабилитацията ѝ е била поставена в зависимост от това. Мирчев заяви пред БНР, че ще потърси съдействие от европейските институции за изясняване на случая.

"Нямаме друг ход, освен да стигнем до Брюксел по случая с ДАНС и Ива Михайлова, защото управляващите вероятно ще блокират опитите за парламентарни изслушвания, както и досега", заяви Мирчев.

Повод за изказването му е видео, публикувано в YouTube от Станислав Цанов, в което участват Мирчев и другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов. Във видеото е представен гласов запис, приписван на Ива Михайлова, в който тя разказва за предполагаем натиск от страна на службите.

Според представения разказ Михайлова е получила указания първо да даде интервю пред Мартин Карбовски, преди да участва във видео на Цанов. Твърди се, че в противен случай е можело да бъде засегната възможността за заплащане на необходимата ѝ рехабилитация.

Мирчев обясни, че Станислав Цанов се е свързал с него и Божидар Божанов, след като е провел няколко срещи с Михайлова, на които тя е направила твърдения за влиянието на българските служби.

"Искала е с Цанов да направи такова видео, но от службите са ѝ казали, че може да отиде първо при Карбовски, в противен случай това може да се отрази на възможностите да ѝ бъде заплатена рехабилитацията", посочи съпредседателят на "Да, България".

Ива Михайлова е българка от Северна Македония, която според изложената информация е напуснала страната, където е била съдена за пътнотранспортно произшествие, и се нуждае от рехабилитация.

Мирчев обвини специалните служби, че вместо да защитават националния интерес, обслужват политическите интереси на управляващите. Той припомни, че от "Демократична България" многократно са настоявали за оставката на председателя на ДАНС Пламен Тончев.

По думите му Михайлова е проявила борбен дух в Северна Македония, но след пристигането си в България е била използвана за политически цели.

"Вместо службите да направят всичко възможно по отношение на лечението ѝ, както и да няма проблеми с македонските власти, те казват - ще отидеш първо при Карбовски, защото ние имаме контрол върху него", заяви Мирчев, представяйки своята версия за случилото се.

Той твърди, че разполага с информация за активно взаимодействие на ДАНС по случая, но уточни, че предстои да бъде установено доколко тези действия са били документирани.

Съпредседателят на "Да, България" постави и въпроса за ролята на медийни личности и създатели на съдържание при разпространяването на политически послания, като изрази съмнения за влияние на властта върху публичното представяне на случая.

Мирчев заяви, че очаква управляващите да възпрепятстват опитите за парламентарно изслушване по темата. Именно затова той възнамерява да потърси съдействие от Брюксел.

Към момента изложените обвинения за натиск от страна на ДАНС не са независимо потвърдени в предоставената информация. Не е представена и официална позиция на агенцията по конкретните твърдения.