Станислав Цанов публикува записи с Ива Михайлова и обвини ДАНС в заплахи и натиск

Журналистът Станислав Цанов публикува видеоклип със записи на разговори с Ива Михайлова, в които тя разказва за предполагаеми заплахи и натиск от страна на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Според младата жена служители на агенцията са я принуждавали да даде интервю пред Мартин Карбовски, като са я предупредили, че може да остане без необходимото лечение и правна помощ.

Михайлова стана известна с борбата си да се завърне от Северна Македония в България след тежка катастрофа и продължително съдебно производство. Случаят ѝ предизвика широка обществена подкрепа.

По думите на Цанов двамата планирали съвместен видеоматериал за преживяното от нея и за други случаи на предполагаемо преследване на българи в Северна Македония. Малко преди снимките обаче Михайлова му съобщила, че от ДАНС са ѝ забранили да участва.

В един от публикуваните записи тя разказва за поставено условие първо да гостува при Карбовски.

"Казаха ми, че ако не снимам първо при него, където другаде да снимам, ще бъде изтрито и че няма да получа рехабилитацията, от която имам нужда", споделя Михайлова.

Тя твърди, че е преживяла сериозен психологически натиск.

"Доста тежък психически тормоз беше. Има неща, които не искат да казвам", заявява младата жена.

Цанов обвинява службите и в намеса в журналистическата му работа. Според него ДАНС е имала отношение към премахването на негови видеоклипове, свързани с разследване на предполагаема секта в Пловдив. Той поставя и въпроса дали медийните изяви на Михайлова не са били използвани за политически цели.

В записите младата жена изразява и разочарование от българските институции, които според нея не са ѝ оказали необходимото съдействие за завръщането ѝ от Северна Македония.

След разговорите Цанов потърсил помощ от лидерите на "Демократична България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев. Той поискал гаранции за лечението и правната защита на Михайлова, съдействие от евродепутати, осигуряване на работа и парламентарно разследване на действията на ДАНС.

Във видеото двамата политици заявяват готовност да съдействат за изясняването на случая и защитата на младата жена, включително чрез парламентарни изслушвания и европейските институции.

Цанов поиска оставката на председателя на ДАНС Пламен Тончев и настоя да бъде установено кой служител е оказвал предполагаемия натиск и по чие разпореждане.

В края на видеото журналистът отправя въпроси към президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев за предполагаемата намеса на службите.

Целия клип вижте тук: