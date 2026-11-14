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Димо Дренчев: Обещанията за ползите от еврозоната се сгромолясаха

Димо Дренчев: Обещанията за ползите от еврозоната се сгромолясаха
БТА

Депутатът от "Възраждане" поиска преработване на бюджета и намаляване на разходите за отбрана

Обещанията, че влизането на България в еврозоната ще доведе до по-висок кредитен рейтинг и по-ниски лихви по кредитите, не се оправдаха. Това заяви депутатът от "Възраждане" Димо Дренчев пред журналисти по повод решението на международната рейтингова агенция Standard & Poor's да промени перспективата пред кредитния рейтинг на страната от положителна на стабилна.

"Обещанията, че кредитният рейтинг на България ще се подобри и лихвите по кредитите ще бъдат по-ниски, сега се сгромолясаха. Въпросът е "оти ручахме жабетата"", коментира Дренчев.

Самият кредитен рейтинг на България остава непроменен на ниво BBB+/A-2, като агенцията е преразгледала единствено перспективата пред него.

Според депутата правителството трябва да води по-консервативна бюджетна политика, да ограничи разходите и да управлява по-разумно публичните средства.

Дренчев разкритикува и действията на "Прогресивна България" около оттеглените промени в Закона за личната помощ. По думите му част от предложенията са имали положителни страни, но управляващите не са успели да ги обяснят на обществото.

"Ако "Прогресивна България" продължават като ГЕРБ, ще свършат по същия начин като тях - с протести по улиците", предупреди той.

Депутатът подчерта, че "Възраждане" няма да подкрепи предложения бюджет и настоя за намаляване на разходите за отбрана. Според него проектът трябва да бъде преработен, като посочи и критичните заключения на Фискалния съвет.

Дренчев постави под съмнение икономическите ползи от присъединяването на България към еврозоната.

"Еврото не е панацея, нямаше нужда от това бързане и никой от българските граждани не спечели, може би освен банките и големите търговски вериги от влизането в еврозоната", заяви той.

Представителят на "Възраждане" отправи критики и към Атанас Пеканов, Левон Хампарцумян и Димитър Радев, като ги призова да обяснят защо според него обещаните положителни ефекти от приемането на еврото не са се реализирали.

По думите му промяната в перспективата пред кредитния рейтинг е била предвидима и показва, че членството в еврозоната само по себе си не решава проблемите на българската икономика.

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