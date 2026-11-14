Тодор Джиков: Предишните бюджети са причина за промяната в кредитната перспектива на България

Промяната в перспективата пред кредитния рейтинг на България от положителна на стабилна е резултат от натрупаните проблеми в публичните финанси през последните години. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Тодор Джиков пред NOVA.

Той подчерта, че международната рейтингова агенция Standard & Poor's не е понижила самия кредитен рейтинг на страната, а единствено е променила перспективата пред него.

"Няма как да бъде по-различно, защото всички знаем какво изскочи от трите одитни доклада, които на практика ясно показаха, че цифричките са били манипулирани за предходните години", заяви Джиков.

Според депутата основните проблеми са растящите бюджетни дефицити, увеличаването на държавния дълг и разходите за неговото обслужване. Той защити предложения от управляващите бюджет, като посочи, че той предвижда постепенно подобряване на финансовите показатели.

Джиков отхвърли идеята за резки съкращения в държавната администрация, като предупреди, че подобен подход може да затрудни работата на институциите.

"Означава ли реформи в рамките на няколко месеца да уволним 100 000 души от публичната администрация? Какво ще струва на тези семейства това нещо?", попита той.

Депутатът защити и предложението за въвеждане на 33% данък върху свръхпечалбите, който според него ще засегне основно банки, търговски вериги и заложни къщи.

"У нас е най-ниският данък печалба - 10%. Именно заради това в условията на такава социално-икономическа и геополитическа криза предприятията, които формират свръхпечалба, трябва да бъдат солидарно отговорни", заяви Джиков.

По думите му управляващите очакват да съберат около 800 млн. евро от новия данък. Той допълни, че в бюджета са предвидени и 2 млрд. евро за подпомагане на бизнеса и домакинствата заради високите енергийни цени.

Джиков коментира и оттеглянето на спорните промени в Закона за личната помощ, като приветства решението на парламентарната група след общественото недоволство.

Според него обаче системата се нуждае от сериозен анализ, тъй като разходите за личните асистенти продължават да нарастват.

"Ако не направим такъв анализ, рано или късно ще издъним бюджета. Само за няколко години необходимият ресурс за покриването на тези асистенти мина един милиард. Вече почти 85 хил. са личните асистенти в България", предупреди депутатът.