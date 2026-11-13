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Рекорден бюджет за българския спорт: 107 милиона евро за 2027 г.

Рекорден бюджет за българския спорт: 107 милиона евро за 2027 г.
БТА

Планираният ръст на ММС е близо 20% спрямо 2026 година

За първи път в историята бюджетът на Министерството на младежта и спорта преминава границата от 100 милиона евро. Проектобюджетът за 2027 г. предвижда ММС да разполага с рекордните 107 032 900 евро, което е най-голямата сума за ведомството от създаването му през 2002 година.

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Увеличението спрямо одобрените средства за 2026 г. е 17,3 милиона евро, или 19,3%. Така за първи път финансирането на министерството преминава границата от 100 милиона евро. Рекордният бюджет идва в период, в който българският спорт има нужда от сериозни инвестиции: както в подготовката на елитните състезатели за международни форуми, така и в развитието на детско-юношеския спорт, клубната инфраструктура и масовото спортуване.

Къде ще отидат парите?

Най-голям дял от средствата е предвиден за спорта за високи постижения - близо 69,8 милиона евро. Това е увеличение с 19,5% спрямо 2026 г. Сериозен ръст има и при финансирането на спортните обекти и съоръжения. За тази дейност са заложени 8,36 милиона евро, което представлява увеличение от 48,3%. Това е и най-големият процентен ръст сред основните бюджетни програми. Повече средства са предвидени и за спорта в училищата, свободното време и младежките дейности.

Бюджетна програма                                          Средства за 2027 г.    Средства за 2026 г.    Изменение
Спорт за високи постижения                               69 823 300 €                 58 442 000 €                 +19,5%
Спорт за учащи и спорт в свободното време    20 463 900 €                 18 770 900 €                  +9%
Спортни обекти и съоръжения                             8 360 300 €                  5 639 000 €                  +48,3%
Младежки дейности                                               5 854 100 €                  4 288 800 €                  +36,5%
Международно сътрудничество                              347 600 €                     373 300 €                  -6,9%
Администрация                                                      2 183 700 €                   2 192 600 €                  -0,4%
ОБЩО                                                                   107 032 900 €                 89 706 600 €                +19,3%

Повече пари за бъдещите шампиони

Спортът за високи постижения остава основният приоритет във финансовата рамка. Увеличението от над 11,3 милиона евро ще позволи по-сериозна подкрепа за подготовката на българските състезатели и техните клубове. 

Особено важен акцент е подготовката за олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Според обявените от спортния министър приоритети финансирането за олимпийска подготовка ще бъде увеличено с близо 30%, а средствата за спортните клубове също с 30%.

Предвидено е и повече финансиране за спорта за хора с увреждания, както и за домакинства на международни спортни състезания в България.

Инвестиция в спортната инфраструктура

Един от най-значимите акценти в проектобюджета е увеличението на средствата за спортни обекти и съоръжения с близо 50%. От 5,64 милиона евро през 2026 г. сумата нараства до 8,36 милиона евро през 2027 г. Според обясненията на министъра на младежта и спорта Енчо Керязов основната част от допълнителния ресурс ще бъде насочена към довършването на вече започнати дейности по спортни обекти.

Повече възможности за младите хора

Значително увеличение има и при младежките политики. За тях са предвидени 5,85 милиона евро - с 36,5% повече спрямо предходната година. Повишението показва, че в бюджетната рамка се търси по-широк подход към развитието на младите хора, извън традиционното финансиране на професионалния спорт. Допълнителни средства ще има и за ученическите игри, като обявеното увеличение е близо 16%.

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