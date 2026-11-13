Бивш младежки национал подписа с Марек

Марек официално привлече бившия младежки национал Емануел Мирчев.

"Марек привлече бившия младежки национал на България Емануел Мирчев. 24-годишният футболист вече се присъедини към дупнишкия отбор и получи картотека.



Мирчев е роден в Хамбург, Германия, но неговите родители са от Дупница. Започва футболния си път в юношеските гарнитури на Хамбургер, като има едно участие и с националния отбор на Германия до 15 г. Играл е и за юношите U19 на България, а с фланелката на младежкия ни национален състав (до 21 г.) е записал 19 мача.



На клубно ниво е изиграл над 100 двубоя в по-ниските нива на немския футбол, а сега се завръща към корените си.

Позицията му е дефанзивен халф, но може да играе и като централен бранител.



Добре дошъл у дома!", написаха от клуба.