Дара връчва наградата на "Евровизия Азия" в Банкок

Наградата в първия песенен конкурс "Евровизия Азия" ще бъде връчена на победителя от българската певица Дара. Първата българска победителка, избрана от БНТ да ни представи на "Евровизия" в Австрия, ще изпълни и специална версия на своята песен "Bangaranga" като част от програмата на събитието, съобщиха от БНТ.

Големият финал на "Евровизия Азия" ще се състои в събота, 14 ноември в Банкок, Тайланд. Това е първото азиатско издание на песенния конкурс в 70-годишната му история.

Финалът може да се гледа и от феновете в България от 15:30 ч. българско време на официалния YouTube канал на "Евровизия".