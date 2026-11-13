Новини
Търси
Подкаст
Лайфстайл

Дара връчва наградата на "Евровизия Азия" в Банкок

Дара връчва наградата на "Евровизия Азия" в Банкок
Снимка: БТА

Това ще стане тази събота

Наградата в първия песенен конкурс "Евровизия Азия" ще бъде връчена на победителя от българската певица Дара. Първата българска победителка, избрана от БНТ да ни представи на "Евровизия" в Австрия, ще изпълни и специална версия на своята песен "Bangaranga" като част от програмата на събитието, съобщиха от БНТ.

Големият финал на "Евровизия Азия" ще се състои в събота, 14 ноември в Банкок, Тайланд. Това е първото азиатско издание на песенния конкурс в 70-годишната му история.

Финалът може да се гледа и от феновете в България от 15:30 ч. българско време на официалния YouTube канал на "Евровизия".

Още по темата

Дара предложи да напише песента на Великобритания за „Евровизия 2027“

Дара предложи да напише песента на Великобритания за „Евровизия 2027“

Дара пуска първа нова песен след „Евровизия“

Дара пуска първа нова песен след „Евровизия“

Дара кандидатства за четири категории на наградите „Грами“

Дара кандидатства за четири категории на наградите „Грами“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Лайфстайл

Калъм Търнър е фаворит за новия "Джеймс Бонд"

Калъм Търнър е фаворит за новия "Джеймс Бонд"

Глоба от 11 млн. евро за Tinder заради нарушаване на личните данни

Глоба от 11 млн. евро за Tinder заради нарушаване на личните данни

Деян Енев и Александър Кьосев представят новата книга на Бойко Ламбовски

Деян Енев и Александър Кьосев представят новата книга на Бойко Ламбовски

Петък 13-и е! Защо датата се смята за нещастна и откъде идват суеверията?

Петък 13-и е! Защо датата се смята за нещастна и откъде идват суеверията?

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който думите тръгват напред, но решенията минават през проверка

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който думите тръгват напред, но решенията минават през проверка

Водещи

Данъчните в САЩ разследват президента на ФИФА

Данъчните в САЩ разследват президента на ФИФА

  • Току-що
Румен Петков: МВР трябваше да извади патрули на "Тракия" преди трагедията

Румен Петков: МВР трябваше да извади патрули на "Тракия" преди трагедията

  • Преди 5 минути
Иван Демерджиев: Няма да има съкращения на полицаи, работещи на терен

Иван Демерджиев: Няма да има съкращения на полицаи, работещи на терен

  • Преди 5 минути
Премиерът на Ирландия: Великобритания и Норвегия трябва да участват в мирните преговори за Украйна

Премиерът на Ирландия: Великобритания и Норвегия трябва да участват в мирните преговори за Украйна

  • Преди 11 минути
Кенан Йълдъз се завръща в игра до месец

Кенан Йълдъз се завръща в игра до месец

  • Преди 20 минути
Въведоха „зелена вълна“ по бул. „Ген. Владимир Вазов“ в София

Въведоха „зелена вълна“ по бул. „Ген. Владимир Вазов“ в София

Франция призова ЕС да засили натиска върху хутите заради атаките срещу Саудитска Арабия

Франция призова ЕС да засили натиска върху хутите заради атаките срещу Саудитска Арабия

  • Преди 25 минути
Крум Зарков: Не може да се бориш със злоупотребите, като отнемаш правата на хората с увреждания

Крум Зарков: Не може да се бориш със злоупотребите, като отнемаш правата на хората с увреждания

  • Преди 28 минути
Световната ММА звезда Дакота Дичева пристига в Бургас за MAX FIGHT 67

Световната ММА звезда Дакота Дичева пристига в Бургас за MAX FIGHT 67

  • Преди 34 минути
Протест в Плевен с искане за доживотен затвор за шофьора, убил 4-годишно дете

Протест в Плевен с искане за доживотен затвор за шофьора, убил 4-годишно дете

Силният вятър откърти изолация от блок в София, парчета паднаха върху автомобили

Силният вятър откърти изолация от блок в София, парчета паднаха върху автомобили

  • Преди 39 минути
Рафиня: Не искам отново да се контузя

Рафиня: Не искам отново да се контузя

  • Преди 41 минути
Израел задържа 32-годишен мъж, издирван за убийството на бивш преподавател от Софийския университет

Израел задържа 32-годишен мъж, издирван за убийството на бивш преподавател от Софийския университет

  • Преди 43 минути
Експлозия на кола в Москва рани бивш помощник на проруски украински политик

Експлозия на кола в Москва рани бивш помощник на проруски украински политик

  • Преди 50 минути
Жена отива на съд за фентанил и кокаин за над 260 000 евро в София

Жена отива на съд за фентанил и кокаин за над 260 000 евро в София

  • Преди 51 минути