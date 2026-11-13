Вучич: Никога няма да избягам от Сърбия

Бившият президент на Сърбия Александър Вучич заяви, че няма намерение да напуска страната и ще продължи да работи в нейна полза, независимо от политическия натиск срещу него. Той подчерта, че заедно със съпартийците си трябва да продължат борбата за Сърбия и за идеите, които отстояват. Това съобщи агенция „Тачно“.

В интервю за швейцарския седмичник „Велтвохе“ Вучич коментира политическата обстановка след изборите и натиска, на който е подложен. По думите му ситуацията му напомня за вече преживени периоди. Той прогнозира, че кампанията срещу него ще продължи между шест и девет месеца.

„Не е лесно. Разбира се, че не е лесно. Но за мен е като дежавю. Преживявал съм това и преди. Опитен съм, познавам човешката природа и знам, че този „лов на вещици“ ще продължи приблизително шест до девет месеца“, заяви Вучич.

Попитан дали очаква новите власти да предприемат действия, за да го вкарат в затвора, той отговори, че не може да твърди това със сигурност, но смята, че ще направят всичко по силите си.

Вучич подчерта, че е готов да продължи политическата си дейност и да защитава убежденията си. Според него основната разлика между лидерите и техните последователи е готовността да се отстояват собствените идеи и политически цели.

„В крайна сметка всичко зависи от личната нагласа и готовността на човек да отстоява идеите, плановете и програмите си. Аз съм готов да се боря за тях и ще го направя“, посочи той.

По отношение на бъдещето на Сръбската прогресивна партия (СНС) Вучич призова членовете ѝ да запазят единството си, но и да направят промени в редиците си. Според него партията трябва да се освободи от арогантното поведение на някои свои представители и да насочи повече усилия към проблемите на гражданите.

Вучич призна, че все още не е направил окончателен анализ на изборните резултати. Той обаче посочи, че сред допуснатите грешки е недостатъчното внимание към ежедневните проблеми на хората. По думите му част от представителите на партията са се съсредоточили върху собственото си обогатяване, вместо да работят в интерес на обществото.

Според него това е допринесло за сериозното влошаване на обществените настроения и е затруднило партията да противодейства на негативните емоции сред избирателите.

Бившият държавен глава припомни, че е признал изборното поражение час и половина след затварянето на избирателните секции. Той отхвърли и твърденията, че ще напусне Сърбия заедно със семейството си и ще се установи в Русия, Обединените арабски емирства или друга държава.

„Както виждате, това не се случи и няма да се случи. Дълбоко съм свързан с единствената страна, която обичам. Съдбата ми е да бъда тук. Независимо от преследването, което може да преживея, ще остана и ще продължа да се боря“, заяви той.

„Винаги ще можете да ме намерите. Ще остана тук и ще служа на Сърбия. Никога няма да напусна страната си“, добави Вучич.

Той отбеляза, че през последните 15 години СНС е постигнала значителни изборни успехи, но настоящото поражение налага сериозен вътрешнопартиен анализ. Вучич съобщи, че в рамките на следващия месец ще бъде направен подробен преглед на резултатите, а на предстоящия партиен конгрес ще бъдат обсъдени бъдещите действия и необходимите промени.

В интервюто той засегна и въпроса за външния натиск върху сръбското правителство. Според Вучич особено активни са били някои държави членки на Европейския съюз, които открито са изразявали позициите си.