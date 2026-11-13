Какво знаем за глобалния срив на Microsoft?

Мащабно прекъсване в работата на Microsoft доведе до проблеми с редица популярни услуги на компанията, включително Outlook, Teams и платформата за изкуствен интелект Copilot. Нарушенията засегнаха потребители и организации в различни части на света, пише BBC.

От Microsoft заявиха, че причината за инцидента не е кибератака или пробив в сигурността. Компанията свърза проблема с повишено натоварване на инфраструктурата си, след като голям брой сървъри станали неочаквано недостъпни.

Кои услуги бяха засегнати?

Проблемите обхванаха различни приложения от пакета Microsoft 365. Потребители съобщиха за затруднения при изпращането и получаването на електронни писма, достъпа до файлове и използването на календарите.

Нарушенията не бяха еднакви за всички. Част от потребителите продължиха да използват Microsoft Teams, включително функциите за съобщения и онлайн срещи, без сериозни затруднения.

Според данни на компанията над 430 милиона души използват приложенията на Microsoft 365. Точният брой на засегнатите от прекъсването обаче не беше установен.

Сайтът за проследяване на технически проблеми Downdetector регистрира около 140 000 сигнала за неизправности в Outlook в четвъртък вечерта от потребители в 74 държави. Реалният мащаб вероятно е по-голям, тъй като платформата разчита на доброволно подадени сигнали.

Последици за компании и институции по света

Прекъсването засегна не само клиентите на Microsoft, но и други технологични компании. OpenAI, създателят на ChatGPT, съобщи, че проверява проблеми с връзките към услугите на Microsoft, които са довели до неправилна работа на някои от инструментите му. Anthropic също информира за затруднения.

В САЩ съдилища в Лос Анджелис и Тексас предупредиха за възможни забавяния в комуникацията. В Канада обществената телевизия CBC съобщи за проблеми с електронната поща в здравна мрежа, обслужваща няколко болници в Торонто. Оттам уточниха, че грижите за пациентите не са засегнати.

Японското правителство също потвърди нарушения в работата на своята споделена ИТ платформа.

Във Великобритания затруднения възникнаха при общопрактикуващи лекари, аптеки, полицейски управления и училища. Някои медицински кабинети призоваха пациентите временно да не използват онлайн формите им за връзка. Полицейски управления пък насочиха гражданите към телефонните линии за подаване на сигнали.

Как Microsoft обясни проблема?

Технологичната компания посочи като основна причина необичайно високото натоварване на инфраструктурата. Според обяснението на Microsoft множество сървъри са станали неочаквано недостъпни, което е пренасочило допълнителен трафик към останалите работещи системи.

Това е довело до допълнително натоварване и затруднило възстановяването на услугите. В по-ранно съобщение компанията призна, че предприетите мерки за отстраняване на неизправностите не дават очакваните резултати.

В петък следобед Microsoft съобщи за подобрение във възстановяването на услугите в Европа и Северна Америка. Компанията обаче предупреди, че част от клиентите все още могат да срещат периодични проблеми, докато продължават действията по нормализиране на системите.

Какво коментират специалистите?

Австралийският експерт по киберсигурност Трой Хънт коментира пред BBC, че инцидентът може да има дългосрочни последици. Той обърна внимание на голямата зависимост на интернет инфраструктурата от услугите на Microsoft и значението на електронната поща за ежедневната комуникация.

По думите му подобни прекъсвания могат да попречат не само на работния процес, но и на дейности като потвърждаване на срещи, покупки, създаване на профили и достъп до различни онлайн услуги.

Гергели Орош, който е работил като водещ софтуерен инженер в компании като Skype и Uber, определи случилото се като потенциално едно от най-сериозните прекъсвания на бизнес електронната поща. Той отбеляза, че е трудно да се установи точният брой на засегнатите, но не си спомня друг подобен случай, при който възстановяването да е отнело толкова продължително време.

Пол Спейн от новозеландската консултантска компания Gorilla Technology посочи, че невъзможността за достъп до електронна поща и други работни инструменти на практика е лишила много компании от цял работен ден и е предизвикала сериозно недоволство сред потребителите.