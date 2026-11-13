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Иван Иванов се класира за четвъртфиналите в Португалия

Иван Иванов се класира за четвъртфиналите в Португалия
БТА

След победа над представител на домакините

Националът на България за Купа "Дейвис" Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка във Вале до Лобо (Португалия) с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишният варненец, който е поставен под номер 7 на основната схема, осъществи обрат срещу представителя на домакините Жоао Домингеш с 2:6, 6:2, 6:3 за час и 57 минути на корта.

След като двамата тенисисти си размениха по един убедителен сет, Иванов стартира решаващата трета част с пробив и три поредни гейма. До края Домингеш не успя да отговори и така младият българин завърши своя обрат.

Следващият съперник на 459-ия в света Иван Иванов ще бъде третият поставен Павел Лагутин (Русия), който е 390-и в ранглистата на АТП.

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