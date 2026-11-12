Адриан Андреев стигна четвъртфинал в Херсонисос, Алекс Ганчев е на полуфинал на двойки

Адриан Андреев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира от сериите „Чалънджър 50“ в Херсонисос, Гърция. Българинът, който премина през квалификациите, победи третия поставен Раул Бранкачо с 7:6(6), 3:0, след като италианецът се отказа заради физически проблем. Двубоят продължи 1 час и 22 минути.

Андреев спечели оспорвания тайбрек в първия сет с 8:6 точки. Във втората част той поведе с 3:0 след два поредни пробива, преди Бранкачо да прекрати участието си. Следващият съперник на българина ще бъде италианецът Микеле Рибекай, който заема 281-во място в световната ранглиста. С достигането си до четвъртфиналите Андреев си осигури 11 точки за ранглистата, в която тази седмица е 584-ти.

Алекс Ганчев също постигна успех в Херсонисос. Българинът и партньорът му Саша Маес от Люксембург се класираха за полуфиналите на двойки след победа с 6:4, 6:2 над водачите в схемата Виктор Корня от Румъния и Кай Венелт от Германия. Срещата продължи 77 минути.

Ганчев и Маес спечелиха пет поредни гейма в първия сет, за да обърнат резултата от 0:2 до 5:2, а след това затвориха частта с 6:4. Във втория сет направиха пробив за 4:2 и стигнаха до крайното 6:2. За място на финала те ще играят срещу победителите от мача между третите поставени Реми Бертола и Михаел Геертс и италианците Лоренцо Анджелини и Карло Алберто Каниато.

Победата донесе на Ганчев 17 точки за ранглистата на двойки, в която той заема 827-о място.