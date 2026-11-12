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Еди Рама: Следващата среща на върха на НАТО през 2027 г. няма да е в Албания

Еди Рама: Следващата среща на върха на НАТО през 2027 г. няма да е в Албания
Снимка: AP/БТА

Албанският премиер заяви, че страната може да приеме лидерите на алианса през 2028 г., ако бъде постигнато такова решение

Лидерите на НАТО няма да проведат следващата си среща на върха в Албания през 2027 г., заяви албанският премиер Еди Рама, цитиран от ДПА.

Албания беше избрана за домакин на следващия форум, но все още няма договорена дата. По думите на Рама срещата "със сигурност няма да е през 2027 г."

Той посочи, че ако държавите членки се споразумеят форумът да се проведе през 2028 г., Албания ще бъде негов домакин.

Срещите на върха на НАТО не се провеждат по фиксиран график. След началото на руската инвазия в Украйна лидерите на алианса започнаха да се срещат ежегодно, като бяха организирани и две извънредни срещи.

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